Sao bão số 4 đổ bộ miền Trung nhưng TP.HCM trời âm u và mưa dông?

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, sáng nay (30.8) bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 7 giờ ngày 30.8, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên khu vực trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h). Trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Trước đó từ chiều 29.8, TP.HCM bắt đầu có mưa kèm gió giật mạnh theo từng cơn và dai dẳng đến sáng nay.

“Sở dĩ bão đổ bộ vào miền Trung nhưng TP.HCM vẫn có mưa dông là vì khu vực Trung Bộ tồn tại một rãnh áp thấp, nối với hoàn lưu của cơn bão này. Do đó, TP.HCM và cả khu vực Nam Bộ bị ảnh hưởng bởi rìa phía nam của hệ thống trên (rãnh áp thấp và hoàn lưu bão), kết hợp gió Tây Nam hoạt động mạnh. Dự báo TP.HCM và Nam Bộ sẽ còn mưa to kèm mưa dông, gió giật đến hết hôm nay. Từ ngày mai trở đi, bão tan, rãnh áp thấp có xu hướng yếu đi, gió Tây Nam có xu hướng giảm nên mưa sẽ giảm so với những ngày trước”, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ giải thích.

Nam Bộ có mưa dịp lễ 2.9

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 31.8 đến 1.9 dải hội tụ nhiệt đới suy yếu, thời tiết phổ biến là ban ngày trời nắng, mưa dông xảy ra ở ½ diện tích khu vực tập trung về chiều và tối chủ yếu trên khu vực các tỉnh Miền Đông.

Dự báo TP.HCM có mưa trong dịp lễ 2.9 Độc Lập

Vào ngày 2.9 thời tiết của Nam Bộ chuyển xấu, mưa tăng cả về diện và lượng và xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông khả năng có nơi còn xuất hiện gió giật mạnh, sét.

Cụ thể, khu vực TP.HCM vào ngày 31.8 mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng gió giật mạnh, sét trong cơn dông. Sang ngày 1.9, trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Đề phòng gió giật mạnh, sét trong cơn dông. Ngày 2.9, nhiều mây, trưa, chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đề phòng gió giật mạnh, sét trong cơn dông.