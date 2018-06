Sao Mộc, sao Kim 'thao túng' quỹ đạo trái đất

Báo cáo mới được đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences đã tìm được bằng chứng cho thấy mức độ ảnh hưởng của lực hút từ các hành tinh láng giềng đối với trái đất.

Manh mối nằm ở tảng đá có chiều dài hơn 450 m, được thu thập tại công viên quốc gia ở bang Arizona vào năm 2013 và các tảng đá cổ được tìm thấy ở tiểu bang New York và New Jersey. Kết quả phân tích cho thấy khí hậu của trái đất thay đổi theo chu kỳ 405.000 năm/lần, và tái lập trong suốt ít nhất 215 triệu năm.

Theo phân tích của giới khoa học, lực hút của sao Kim đối với địa cầu đặc biệt đáng kể vì khoảng cách giữa hai hành tinh này có thể chưa đầy 39 triệu km.

Tàu ngầm robot thám hiểm đại dương ngoài trái đất Trong khi đó, kích thước đáng nể của sao Mộc, gấp 318 lần so với trái đất, cũng cho phép nó tạo ra lực hút mạnh mẽ đối với hành tinh của chúng ta. Hậu quả là đến đỉnh điểm của chu kỳ 405.000 năm, trái đất trải qua những mùa hè nóng bức hơn bình thường, còn mùa đông càng thêm lạnh giá, trong khi các giai đoạn diễn ra hạn hán và lũ lụt cũng nghiêm trọng hơn hẳn. Nếu biết được quy trình hoạt động của chu kỳ này, giới khoa học càng hiểu thêm về những đợt thay đổi khí hậu trong quá khứ, vốn có tác động đến sự xuất hiện và biến mất của các loài động thực vật.