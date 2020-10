Sạt lở Nam Trà My: Cô học trò gục khóc bên nấm mồ cha mẹ chôn vội

Sáng 30.10, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, đã nhận được báo cáo của các thầy cô có học trò đang theo học tại các trường có cha mẹ tử vong do sạt lở núi. Ông Quốc cung cấp cho chúng tôi bức hình được một thầy giáo chụp, ghi lại cảnh học trò mình gục khóc trước hai hai nấm mồ của một cặp vợ chồng xấu số trong vụ sạt lở núi ở thôn 1 (xã Trà Leng, H.Nam Trà My, Quảng Nam). Cô học trò nhỏ gục khóc ấy đã may mắn thoát chết và bỗng mồ côi ba mẹ mình đã bị đất đá vùi lấp và được bà con chôn vội.

Cô học trò được giữ lại trường

Cô gái tuyệt vọng kia là em Hồ Thị Điệp, học sinh lớp 11, Trường THPT Nam Trà My. Hai nấm mồ được người dân chôn cất vội chính là ba mẹ của Điệp.

Hai nấm mồ của cha mẹ Điệp được người dân chôn vội. ẢNH: TRẦN THANH QUỐC

Theo đó, sau khi hai thi thể được tìm thấy vào sáng 29.10, người dân địa phương đã quấn và đưa đi chôn tại một quả đồi cách làng không xa theo phong tục tập quán của địa phương. Sau đó, họ lại cùng lực lượng chức tham tham gia công tác đào bới tìm những người còn lại.

“Nhìn hình ảnh đó quá xót xa! Tôi từng xông pha chiến trường, từng chứng kiến đồng đội ngã xuống nhưng nhưng khi xem bức ảnh cô học trò gục khóc bên hai nấm mồ cha mẹ, dù cứng rắn đến đâu thì tôi cũng không cầm được nước mắt. Quá tang thương. Các em còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau đớn vô vàn này”, ông Quốc nói.

Thầy Trần Thanh Quốc, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My, cho biết nhà của Điệp nằm ở ngay vị trí sạt lở. Mấy ngày trước thấy bão số 9 vào đất liền, các thầy cô giáo đã giữ Điệp và các học sinh ở xa lại trong trường, không cho về nhà vì sợ nguy hiểm.

Hàng trăm người lật tung đống đất đá tìm kiếm tung tích người dân còn mất tích. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Rạng sáng 29.10, khi nhận được tin cả thôn 1 xã Trà Leng bị sạt lở thì Điệp gọi thầy cô và nói rằng không liên lạc được với cha mẹ. Báo sau tin đó Điệp dường như bị sốc, rồi gục xuống khóc nức nở.

Theo thầy Thanh Quốc, Điệp còn có hai anh trai đang học đại học và một em trai đang học lớp 9. Hiện em trai của cô bé thoát được đang bị thương đang nằm ở bệnh viện ở điều trị. Em này bị trôi may mắn được người dân cứu sống.

“Sau khi trấn an tinh thầy của Điệp thì tôi cùng một số thầy cô băng rừng về lại ngôi làng bị xóa sổ của Điệp. Khi vừa đặt chân tới đầu dốc và thấy đống đổ nát. Lúc này người dân cũng vừa khiêng người ra đi cấp cứu thì nói đã tìm được ba mẹ Điệp và đã chôn cất. Khi nghe xong câu nói đó Điệp ngã quỵ xuống, xỉu luôn”, thầy Thanh Quốc nhớ lại.

Cô giáo nhòe lệ trên những tấm giấy khen của trò

Theo thầy Trần Thanh Quốc, khi người làng dẫn em tới hai đống đất được phủ bạt lên trên và nói cho em biết dưới đó là bố mẹ em, thì Điệp liền bay lại đó rồi liên tục đập đầu xuống hai nấm mồ lạnh vừa chôn cất xong.

“Chứng kiến cảnh đó thật sự đau xót vô cùng. Nhìn học trò mình lâm vào cảnh đại nạn, mất cả cha mẹ chỉ trong tích tắc mà chúng tôi không biết nói gì hơn. Đau lắm!”, thầy Thanh Quốc nghẹn lại.

Thầy Thanh Quốc cũng nói thêm: “Chúng tôi, sẽ cưu mang các em. Sắp tới sẽ đưa em trai của Điệp lên đây để nuôi ăn học bởi hiện giờ ngoài cha mẹ thì bà con thân thiết của các em đều đã bị vùi lấp”.

Hai ngày qua, đông đúc từng dòng người ra vào xã Trà Leng. Lực lượng cứu nạn ngày đêm lùng sục trong đống đổ nát với hy vọng sớm tìm thấy các nạn nhân còn mất tích. Hay như thanh niên trai tráng từ các thôn nóc khác, họ chẳng ngại đạp bùn đất, vượt hàng chục cây số khiêng người vừa trải qua kiếp nạn và bị thương đi cấp cứu.

Cô giáo Hà Thị Phương Ly, giáo viên Trường THCS Trà Leng nghẹn ngào khi lật từng đống đất thấy được những tấm giấy khen của học trò. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Và trong đám đông theo dõi từng giây, từng phút quá trình tìm kiếm cứu nạn, hình ảnh cô giáo Hà Thị Phương Ly, giáo viên Trường THCS Trà Leng đào bới lớp đất đá, lật tung lớp đồ nát. Khi tìm thấy những tấm giấy khen của học trò, cô Ly bất khóc nức nở khiến những ai chứng kiến cảnh này đều không khỏi xót xa.

“Trong các nạn nhân chết và mất tích có 4 học trò do em chủ nhiệm. Các em đều là những học sinh ngoan hiền, học giỏi. Nhưng ông trời lại cướp các em đi nhanh quá. Với cảnh tượng kinh hoàng này thì chắc không còn phép màu nào dành cho các em nữa rồi”, nữ giáo viên bộc bạch rồi hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi, ướt nhòe tấm giấy khen lấm lem bùn đất.