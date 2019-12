Sát tết, thị trường xe máy có nhiều biến động về giá

Những mẫu xe đa dụng với giá cả cạnh tranh sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho người tiêu dùng. Nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao vào dịp cuối năm khiến giá cả của nhiều mặt hàng tăng mạnh. Trong đó, xe máy là phương tiện di chuyển phổ biến nhất của người Việt cũng không nằm ngoài xu hướng. Một số loại xe tay ga nhập khẩu từ Nhật bị đội giá lên rất nhiều so với hãng đề xuất.

Anh Hòa dành dụm một khoản tiền cuối năm để đổi xe mới nhưng không khỏi thất vọng vì sự chênh lệch giá sau khi tham khảo tại một số cửa hàng. “Sau khi đi tới vài đại lý, hầu hết các mẫu xe đều đã tăng cao hơn cách đây một tháng. Như vậy, số tiền tôi để dành lại chưa đủ mua chiếc xe tôi thích”.

Giải thích cho sự tăng giá này, các đại lý cho biết do nhu cầu mua xe của người tiêu dùng trong dịp cuối năm tăng mạnh, nguồn cung không đủ. Nhân viên tại một cửa hàng chia sẻ: “Tại thời điểm hiện tại, một số mẫu xe đã không thể đặt hàng được. Hai tuần nữa thì không biết đại lý còn xe không khi lượng khách tới mua ngày càng nhiều”.

Anh Hòa băn khoăn: “Không biết có nên chờ cho giá giảm xuống không trong khi cũng muốn đổi xe mới trước thềm năm mới”.

Giải đáp thắc mắc về vấn đề tăng giá dịp cuối năm, đại diện một số hãng xe máy cho biết hãng không thể can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các đại lý. Hãng xe và các đại lý là hai pháp nhân độc lập, các đại lý có thể bắt tay với nhau để đẩy giá xe lên. Trong trường hợp này, người tiêu dùng có thể lựa chọn: mua xe sau tết khi giá cả đã bình ổn trở lại; hoặc là tìm chọn những dòng xe tốt nhưng ít có biến động về giá.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cận tết và giải đáp nổi lo của người tiêu dùng về vấn đề giá, SYM Việt Nam cho ra mắt dòng xe SYM 125cc EFI bao gồm 2 mẫu xe New Galaxy 125 EFI và New Angel 125 EFI với giá thành cạnh tranh và trang bị nhiều tính năng nổi bật.

Xe New Galaxy 125 EFI có 3 sự lựa chọn về màu sắc gồm: xanh đen, đỏ đen và đen lỳ. Đây là mẫu xe mang những nét góc cạnh, thể hiện được phong cách cá tính, thể thao. Đèn xe và đuôi xe được thiết kế gọn, đậm chất nam tính. Nổi trội về mặt tính năng là động cơ E-Power giúp New Galaxy 125 EFI có lực kéo mạnh, chạy bốc và tiết kiệm xăng.

SYM New Galaxy 125 EFI mang phong cách thiết kế thể thao

Nếu New Galaxy 125 EFI mang phong cách thiết kế thể thao, cá tính thì New Angel 125 EFI lại có thiết kế thanh lịch với sự kết hợp hài hòa giữa hai gam màu đỏ và đen. Với phong cách thiết kế thanh lịch thì New Angel 125 EFI phù hợp với những người thích sự nhẹ nhàng và tính cách chững chạc. Mặt nạ xe với đèn pha và đèn xi nhan được thiết kế cách điệu tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ. Phần sau xe được thiết kế vuốt cao tạo cảm giác thanh thoát. New Angel 125 EFI vẫn được trang bị động cơ E-Power giống với New Galaxy 125 EFI.

SYM New Angel 125 EFI có thiết kế thanh lịch với sự kết hợp hài hòa giữa hai gam màu đỏ và đen

Cả 2 mẫu xe SYM New Galaxy 125 EFI và New Angel 125 EFI được thiết kế hướng đến sự tiện dụng cho người dùng với cốp xe rộng, tích hợp cổng sạc USB cho các thiết bị điện tử mang theo. Chính vì vậy, hai mẫu xe này là sự lựa chọn phù hợp dành cho các bạn sinh viên hay nhân viên văn phòng, những người muốn sở hữu một mẫu xe máy mạnh mẽ, bền bỉ và đa dụng.

Cốp xe rộng rãi và tích hợp cổng sạc USB tiện lợi

Hai mẫu xe SYM 125cc EFI vừa được ra mắt với mức giá công bố SYM New Galaxy 125 EFI: 25.200.000 VNĐ và SYM New Angel 125 EFI: 24.700.000 VNĐ. Bên cạnh đó, khách hàng khi mua các dòng xe SYM 125cc EFI sẽ được tặng ngay một thẻ VinID trị giá 1 triệu đồng được áp dụng khi tham gia mua sắm tại các hệ thống của Vin Group. Chương trình được áp dụng kể từ ngày hôm nay đến ngày 30.1.2020.

Bạn Tú (26, Bình Dương), khách hàng của SYM chia sẻ: "Mình đã chọn mua xe SYM New Galaxy 125 EFI màu xanh-đen. Giá hợp lý trong khả năng của mình mà lại được tặng thêm thẻ VinID 1 triệu đồng. Mình sẽ sử dụng thẻ này để mua quà dịp tết cho gia đình luôn".