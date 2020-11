Sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ: New York biểu tình với câu hỏi Trump hay Biden thắng

Các học sinh gốc Do Thái ủng hộ Trump hết mình vì: “Ông Trump giúp ích cho nền kinh tế nước Mỹ và New York” - em Bryant (30 tuổi) biểu lộ.

Học sinh da màu gốc Caribe thì luôn miệng hô hào “Biden 2020!” trong group chat. Em Kevin Huang (25 tuổi) nói: “Em ủng hộ ông Biden. Nhưng nếu ông Biden không thắng tối hôm qua dù em rất buồn nhưng vẫn chấp nhận kết quả. Chúng ta cần thiết phải có một Tổng thống rõ ràng cho một nhiệm kỳ mới!”

Biểu tình lớn ở khu Fifth Avenue - Manhattan

Khu vực biểu tình ở New York gần tòa tháp của Trump (Trump Tower)

Những khẩu hiệu ủng hộ ứng cử viên tổng thống ban đầu là câu nói đùa nhưng đã trở thành cuộc tranh cãi sau vài phút. Em nào cũng hy vọng ứng cử viên của mình thắng cuộc sau một đêm dài chờ kết quả.

Các tiệm nail người Việt ở tại Brooklyn, New York vẫn đóng cửa từ đầu tháng 10 thì tiếp tục đau đáu câu hỏi: “Ai thắng? Lúc nào thì được mở cửa lại?...”

Nhưng tất cả đều đồng ý rằng kết quả dù thế nào cũng tốt hơn là chờ đợi… Chờ đợi cho đến bao giờ? Sẽ có gì thay đổi không? Ai thắng cũng được miễn là yên ổn!

Thế mà giờ khắc này (hơn 22 giờ tối New York ngày 4.11, tức sáng ngày 5.11 giờ VN) các cuộc biểu tình ở đây đang nổ ra ở Manhattan (New York) ra với dòng người đông đúc kéo từ Đại lộ số 5 (Fifth Avenue) đến khách sạn Trump Tower . Cảnh sát dày đặc để sẵn sàng chống bạo động nếu xảy ra…