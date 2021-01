Sẽ tuần tra, 'phạt nguội' chủ xe đỗ trái phép trên đường phố từ đây đến Tết

Ngày 20.1, trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an TP.Huế, thực hiện đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán, lực lượng CSGT - Trật tự Công an TP.Huế đã áp dụng biện pháp xử phạt các phương tiện giao thông vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó áp dụng dán thông báo "phạt nguội" trên kính xe ô tô đậu, đỗ trái phép.