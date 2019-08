Sinh vật lạ tấn công vườn dừa ở Vĩnh Long, nông dân 'ngồi trên đống lửa'

Ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, người ‘chém’ du khách Nhật 2,9 triệu đồng cho cuốc xích lô 5 phút dạo Sài Gòn) cho biết từng bị khách chụp hình báo công an phường vì 'chém' 1,5 triệu đồng. Ông mất ăn, mất ngủ cả mấy ngày nay vì lo sợ. Còn cụ Oki cũng không bắt Dũng trả lại tiền vì phần lớn lỗi do cụ: "Do không hỏi giá trước".