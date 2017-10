Sớm có tiêu chí phù hợp về vị trí đặt trạm BOT

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục đầu tư xây dựng, quản lý các dự án BOT giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, Bộ KH-ĐT khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015 và Nghị định số 30/2015 của Chính phủ, bảo đảm quản lý chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả đầu tư các dự án PPP.

Nghiên cứu, quy định cụ thể quyền lựa chọn của người sử dụng hạ tầng, dịch vụ trong chính sách đầu tư PPP. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ GTVT nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm BOT, trong đó nghiên cứu, đánh giá sự hợp lý, cơ sở khoa học của quy định khoảng cách giữa 2 trạm.

Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ GTVT và các địa phương xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự tại các trạm BOT để chống ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Chí Hiếu