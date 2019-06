Khám phá chương trình trải nghiệm mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection đến từ Italia

Sau nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu, đến đầu năm 2019, Viên Mỹ chính thức ký hợp tác với tập đoàn Promoitalia (Ý), trở thành đơn vị phân phối độc quyền công nghệ và mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection tại Việt Nam. Chính những kết quả điều trị da thực tế rất tích cực, Viên Mỹ triển khai ngay chương trình trải nghiệm mỹ phẩm Mesotherapy . Hoạt động này một mặt giới thiệu các dòng mỹ phẩm cao cấp, mặt khác góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm spa, thẩm mỹ của thế giới.

Mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection tạo nên đột phá trong điều trị da và thẩm mỹ

Trên thực tế, lớp biểu bì ngăn chặn sự thâm nhập các yếu tố gây hại bên ngoài, nhưng cũng đồng thời hạn chế tác dụng các tinh chất chăm sóc, điều trị thoa ngoài.

Nhiều loại vật dụng hoặc thiết bị được phát minh để đưa tinh chất vào hạ bì hoặc các mô dưới da hoặc cơ giúp phát huy tối đa tác dụng điều trị. Đó chính là liệu pháp Mesotherapy.

Các tinh chất sử dụng trong Mesotherapy điều trị da hoặc thẩm mỹ gọi chung là mỹ phẩm Mesotherapy bao gồm: các enzym như collagenase và hyaluronidase, những chất được chiết xuất thảo dược, vitamin cùng nhiều khoáng chất khác nhau

Mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection đến từ Italia mang tới những kết quả trị liệu ấn tượng

Mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection là dòng sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi tập đoàn Promoitalia của Ý, bao gồm nhiều tinh chất mang đến nhiều công dụng khác nhau: căng da và sáng mịn Vitjal, nâng cơ Up Grade, làm dày mái tóc Hair Plus, tiêu mỡ Proshock Shape, trắng da, trừ nám White in, tái tạo và phục hồi da Nucleonic, săn chắc trẻ hóa da toàn diện Idebae, mờ nếp nhăn sâu Fixer…

Mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection ứng dụng trong điều trị da và thẩm mỹ Trải qua các lần thực nghiệm thực tế, Platinum Collection mang đến những kết quả trị liệu về da và thẩm mỹ ấn tượng: làm trắng mịn, trừ nám da, mờ các vết rạn da, nâng cơ, làm căng bóng, tiêu mỡ

Ngay tại Việt Nam, thông qua nhiều hội thảo, khóa học do Viên Mỹ tổ chức, dòng mỹ phẩm Platinum Collection đã được các bác sĩ da liễu, thẩm mỹ, chủ spa, trung tâm thẩm mỹ tìm hiểu và tin dùng.

Mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection được giới thiệu tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM

Chương trình Trải nghiệm mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection thể hiện sự tự tin vào chất lượng sản phẩm

Những kết quả tại nhiều nước trên thế giới, cũng như tại Việt Nam giúp Viên Mỹ tự tin vào chất lượng sản phẩm và đưa ra chương trình Trải nghiệm mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection.

Tham gia Trải nghiệm mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection, chủ đầu tư sẽ dễ dàng đánh giá được chất lượng mỹ phẩm thương hiệu. Theo đó, quý khách hàng được mua mỗi sản phẩm 1 đơn vị với tỷ lệ chiết khấu tới 30% giá trị đơn hàng. Quý khách hàng sẽ thanh toán lần đầu 50% giá trị đơn hàng. Phần còn lại chỉ chi trả khi mua đơn hàng tiếp theo của cùng thương hiệu.

Chương trình Trải nghiệm mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection được các chủ spa - thẩm mỹ viện ưa thích Chương trình Trải nghiệm mỹ phẩm Mesotherapy Platinum Collection đã và đang thu hút sự quan tâm từ nhiều khách hàng của Viên Mỹ, nhất là khu vực phía Nam. Nếu bạn đang cần tìm kiếm phương thức điều trị da hiện đại, hiệu quả và an toàn, hãy đến hệ thống showroom Viên Mỹ để được tư vấn chi tiết hơn nhé!