Tích cóp 10 năm để dành làm đẹp, kết quả nhận về chiếc mũi bất thường

Now - Đẹp ngay hôm nay kỳ này xin chia sẻ đến quý độc giả câu chuyện của chị N.T.Hoa, một trong những nạn nhân vì tin vào lời quảng cáo “rởm” để rồi gánh chịu hậu quả mũi co rút biến dạng nghiêm trọng . Chị Hoa đã được thạc sĩ - bác sĩ Lê Viết Trí (Viện trưởng Viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn) “giải cứu”.

Phẫu thuật thẩm mỹ cần tỉnh táo

Nâng mũi để đẹp ai ngờ xấu hơn

Là phụ nữ, bất kỳ ai cũng mong muốn mình có một khuôn mặt xinh đẹp, hoàn thiện nhất. Sinh ra với chiếc mũi thấp, sóng mũi gãy, đầu mũi ngắn chính là khuyết điểm khiến chị Hoa không tự tin. Sở hữu chiếc mũi cao thẳng, thanh tú là mơ ước của chị Hoa. Vì vậy, chị đã gom góp trong suốt mười năm để đi chỉnh sửa chiếc mũi không như ý của mình.

Nâng mũi 10 ngày, chị Hoa thấy mũi có biểu hiện lạ, bắt đầu đỏ, sưng đau. Chị tìm đến cơ sở thẩm mỹ thì được chỉ định uống kháng sinh điều trị viêm. Sau một tháng, mũi bị co rút biến dạng nghiêm trọng. Chị Hoa chia sẻ: “Chị không dám đi đâu từ sau khi mũi bị hỏng. Lúc nào chị cũng đeo khẩu trang kín mít vì sợ người khác nhìn. Đến nỗi ban đêm cũng không dám mở khẩu trang ra vì sợ chồng giật mình tỉnh giấc”.

Mũi co rút biến dạng sau phẫu thuật nâng mũi

Tưởng chừng mũi mình hết hy vọng, không thể khắc phục được nữa. Chị đi khắp nơi tư vấn, hỏi tất cả người thân bạn bè nhưng đều nhận được câu trả lời không rõ ràng. Trong một lần đọc báo, tình cờ xem những chia sẻ của Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Viết Trí về vấn đề chỉnh sửa mũi hỏng. Nên chị quyết định gửi thư đến chuyên đề Now - Đẹp ngay hôm nay và được hẹn gặp trực tiếp bác sĩ.

Qua thăm khám, Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Viết Trí cho biết: “Trường hợp của chị Hoa là một ca mũi khó. Mũi co rút biến dạng nguyên nhân do nhiễm trùng. Để khắc phục, cần tiến hành phẫu thuật bóc tách toàn bộ mô xơ ở trụ mũi, đầu mũi, rút sụn mũi cũ. Khi mũi lành, mới nâng lại mũi cấu trúc sụn tự thân, chỉnh sửa toàn bộ mũi. Điều quan trọng dựng lại vách ngăn mũi, kéo dài đầu mũi ra làm sao cho không còn biến dạng và co rút”.

Ba tháng sau tái phẫu thuật chỉnh sửa mũi hỏng, gương mặt chị Hoa cải thiện đáng kể. Chiếc mũi của chị được hoàn thiện hơn 90%. Chị Hoa dần lấy lại sự tự tin, cuộc sống cũng vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Mũi sau tái phẫu thuật điều trị co rút biến dạng

Phẫu thuật thẩm mỹ cần tỉnh táo

Ai cũng có quyền làm đẹp để cải thiện nhan sắc nhưng điều quan trọng là phải sáng suốt, tìm đúng cơ sở thẩm mỹ uy tín. Nhất là không nên làm đẹp bất chấp để rồi “tiền mất tật mang”.

Hiện nay, nhiều cơ sở tay ngang, không uy tín cũng quảng cáo thẩm mỹ mắt, mũi,... gây biến chứng cho không ít khách hàng. Một khi xảy ra biến chứng thì việc khắc phục tốn rất nhiều thời gian, tổn hại cả vật chất và tinh thần đối với khách hàng. Chị Hoa là một trong những trường hợp điển hình như vậy.

Hiện nay, Viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn dành 10 suất ưu đãi giảm 20% cho độc giả Báo Thanh Niên khi đến tư vấn làm dịch vụ tái phẫu thuật nâng mũi.

Nếu bạn đang gặp vấn đề mũi hỏng sau phẫu thuật, đừng ngần ngại, hãy gửi thư về chuyên đề Now - Đẹp ngay hôm nay, Viên Mỹ cùng thạc sĩ - bác sĩ Lê Viết Trí (Viện trưởng Viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn) sẽ giải đáp cụ thể.