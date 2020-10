Sự thật sau tấm ảnh chị gái 7 tuổi cõng em trai 20 tháng lên lớp

Quá thương

Những hình ảnh bé gái 7 tuổi cõng em trai 20 tháng tuổi cùng lên lớp học tại Yên Bái kèm theo lời kể chi tiết về hoàn cảnh của hai em được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng . Theo thông tin chia sẻ, bố đi tù, mẹ bỏ đi, hai em ở với ông bà nhưng ông bà nghiện ngập nên không ai chăm sóc.

Thương em, bé gái 7 tuổi đi đâu cũng mang em đi cùng. Bài viết còn cho biết nhà cách trường 1 km nên em không đủ điều kiện bán trú. Ở nhà, hai chị em không có chỗ ngủ mà phải nằm dưới đất. Bài đăng đã nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Nhiều tài khoản mạng xã hội kêu gọi đóng góp để lo cho tương lai của hai em. Tài khoản Ninh Hải viết: “Xem mà thương các cháu quá, mong chính quyền địa phương hãy giúp đỡ hai cháu”. Nickname Thùy Linh thì nói: “Sau cùng tổn thương của con trẻ từ người lớn mà ra”.

Chị Hương lên thăm và tặng hai em quần áo, đồ chơi, bánh kẹo Ảnh: NVCC

Một số người đề xuất địa phương nên xử lý linh hoạt, không nên quá cứng nhắc trong khi hoàn cảnh của hai em khá đặc biệt.

Tài khoản Nguyễn Thắng nêu ý kiến: “Hoàn cảnh như thế nhà trường cũng linh động cho ở bán trú chứ quy định cũng do nhà trường đặt ra mà”. Facebook tên Mai Hoàng cho rằng địa phương nên gửi các bé vào trung tâm nào đó để được sinh hoạt và học hành tử tế.

Địa phương nói gì?

Trả lời Thanh Niên, chị Bùi Thanh Hương (29 tuổi, ngụ Hà Nội), người đã lên tận Yên Bái để thăm hoàn cảnh của hai chị em sau khi đọc các bài chia sẻ trên mạng xã hội, cho biết tài khoản chị nhận được 29,55 triệu đồng ủng hộ hai em, nhưng sau khi tiếp xúc với chính quyền địa phương, hiệu trưởng nhà trường và tìm hiểu hoàn cảnh hai em, chị đã tặng hai em quần áo, đồ chơi và bánh kẹo. Phần tiền còn lại chị Hương đăng trên trang cá nhân xin phép được chuyển sang ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

"Các bé đã được sự quan tâm của chính quyền, nhà trường, các đơn vị đưa ra phương án chăm sóc, hỗ trợ cho hai bé tốt nhất. Bé trai hiện đã được gửi ở một trường mầm non gần trường của chị gái", chị Hương chia sẻ.

Trả lời PV, ông Hờ A Vàng, Chủ tịch UBND xã Pá Lau (H.Trạm Tấu, Yên Bái), cho biết hai chị em trong câu chuyện trên là Thào Thị Ninh (7 tuổi) và Thào A Đông (20 tháng tuổi). Cả hai là dân tộc Mông, tuy nhiên em Thào A Đông chưa được làm giấy khai sinh.

Theo ông Vàng, gia đình em Ninh thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã, bố em đi tù vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy, hai em hiện ở cùng mẹ và ông bà nội.

“Thông tin mẹ hai bé bỏ đi là không chính xác, hiện chị này vẫn đang làm lao động thuê tại xã. Ông bà và mẹ em có nghiện hay không thì địa phương chưa xác thực thông tin này. Đây là hoàn cảnh nhà trường đã báo cáo xã từ đầu năm học. Xã chỉ đạo nhà trường tạo điều kiện để cả hai cháu được ăn học và có chỗ ăn nghỉ tại trường”, ông Vàng chia sẻ và cho hay Thào A Đông chưa đủ tuổi đi học mầm non nên hằng ngày theo chị đến lớp. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện thường gặp ở vùng cao, anh chị đôi khi địu em cùng đến lớp do cha mẹ đều đi làm nương rẫy. Hôm qua, xã đã yêu cầu trường mầm non gần đó tạo điều kiện để gia đình gửi bé Đông cho chị gái Thào Thị Ninh tập trung học ở trường.

Ông Vàng cũng cho biết đã liên hệ làng SOS ở Phú Thọ và được đơn vị này đồng ý nuôi dưỡng để đảm bảo tương lai sau này cho các cháu. Hiện xã đang vận động gia đình đồng ý thì sẽ cho cháu đi học.