Sức sống thành phố trẻ Thuận An

Quốc lộ 13 đi qua TP.Thuận An đang được nâng cấp mở rộng Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Trong 5 năm gần đây, TP.Thuận An đã có những bước phát triển đột phá, duy trì ổn định tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Trong 5 năm gần đây, TP.Thuận An đã có những bước phát triển đột phá, duy trì ổn định tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Trong giai đoạn 2015-2020, kinh tế của Thuận An luôn duy trì mức tăng trưởng cao, trọng tâm là phát triển công nghiệp, giá trị sản xuất đạt 241.400 tỉ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 77.000 tỉ đồng. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, trong 5 năm qua, Thuận An đã huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chính quyền đô thị vững mạnh, toàn diện. Tại đại hội Đảng bộ TP.Thuận An nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đề ra giải pháp huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng song song tập trung chỉnh trang, hoàn thành các tiêu chí đô thị theo mục tiêu đề ra, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại 2.

Cũng theo ông Tâm, để thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP.Thuận An (2020-2025), TP.Thuận An đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện cụ thể về đầu tư cơ sở hạ tầng các tiêu chí đô thị loại I gắn với phát triển dịch vụ. Phấn đấu xây dựng Thuận An trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp trên nguyên tắc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế các xã, phường thuộc TP.Thuận An theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Phát triển hạ tầng xanh

Theo chiến lược xây dựng thành phố thông minh - Vùng Đổi mới sáng tạo của Bình Dương, TP.Thuận An được xác định thuộc Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương. Trong giai đoạn 2021-2025, TP.Thuận An phấn đấu phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, trong đó đạt các tiêu chí đô thị loại I, trở thành thành phố thông minh. Để làm được điều này, TP.Thuận An sẽ xây dựng mới kết hợp với cải tạo nâng cấp các cơ sở hạ tầng hiện có để từng bước nâng cấp đô thị Thuận An. Tập trung phát triển các khu nhà ở, khu dân cư đô thị gắn với trung tâm thương mại - dịch vụ và hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ dân sinh. Đối với các khu nhà ở, xây dựng các công trình dịch vụ và khối nhà cao tầng để tạo nét kiến trúc đặc trưng cho đô thị; xây dựng các khu liên hợp kết hợp với trung tâm thương mại… Hình thành kiến trúc đô thị dọc các tuyến đường chính đô thị và đường sông Sài Gòn, tạo không gian xanh...

Một góc đô thị xanh Thuận An Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Để tăng mảng xanh, thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị Thuận An văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống người dân, đặc biệt là thực hiện chuyển đổi công năng các khu đất công thành các hoa viên, công viên, thay đổi diện mạo và tạo mỹ quan đô thị. 5 năm qua, Thuận An đã thực hiện rà soát các khu đất công để đầu tư các công viên vừa và nhỏ, sửa chữa vỉa hè và hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường. Đồng thời tiến hành chỉnh trang công viên Lái Thiêu, đầu tư vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường chính thuộc P.An Thạnh và P.Lái Thiêu. Đến nay 19/47 tuyến đường của Thuận An được trồng cây xanh. Chỉ tiêu đất cây xanh đô thị đạt 5,24 m²/người, trong đó đất cây xanh sử dụng công cộng đạt 2,12 m². Bên cạnh đó, Thuận An triển khai nhiều phong trào, hoạt động như “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”; phong trào “Khu phố không rác”… Thực hiện giải tỏa di dời các khu đất nghĩa địa nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ cho các công trình giáo dục và khu tái định cư. Để tăng mảng xanh, thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị Thuận An văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống người dân, đặc biệt là thực hiện chuyển đổi công năng các khu đất công thành các hoa viên, công viên, thay đổi diện mạo và tạo mỹ quan đô thị. 5 năm qua, Thuận An đã thực hiện rà soát các khu đất công để đầu tư các công viên vừa và nhỏ, sửa chữa vỉa hè và hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường. Đồng thời tiến hành chỉnh trang công viên Lái Thiêu, đầu tư vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường chính thuộc P.An Thạnh và P.Lái Thiêu. Đến nay 19/47 tuyến đường của Thuận An được trồng cây xanh. Chỉ tiêu đất cây xanh đô thị đạt 5,24 m²/người, trong đó đất cây xanh sử dụng công cộng đạt 2,12 m². Bên cạnh đó, Thuận An triển khai nhiều phong trào, hoạt động như “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”; phong trào “Khu phố không rác”… Thực hiện giải tỏa di dời các khu đất nghĩa địa nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ cho các công trình giáo dục và khu tái định cư.