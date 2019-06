Tài xế Grab ra đề toán 'hại não' trên nón bảo hiểm giúp khách thư giãn

Mới đây, câu chuyện về tài xế xe công nghệ có tâm nhất “hệ mặt trời”, sợ khách rảnh rỗi không biết làm gì nên đưa bài tập cho khách ngồi giải mỗi khi đi xe đã làm cộng đồng mạng cảm thấy thích thú vì cách sáng tạo “lạ lùng”.

tin liên quan Người đàn ông chạy xe ôm công nghệ mất liên lạc 3 ngày sau cuốc xe đêm Chia sẻ với Thanh Niên, tài xế xe ôm công nghệ Phạm Viết Lực (24 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh, TP.HCM) xác nhận chính anh là người đã nghĩ ra và viết bài toán và dán nó ở phía sau nón bảo hiểm mỗi khi đi làm. Chia sẻ với Thanh Niên, tài xế xe ôm công nghệ Phạm Viết Lực (24 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh, TP.HCM) xác nhận chính anh là người đã nghĩ ra và viết bài toán và dán nó ở phía sau nón bảo hiểm mỗi khi đi làm.

Theo anh Lực, anh đến với nghề xe ôm công nghệ đã hơn một năm. Trong lúc chờ đợi một công việc mới anh quyết định chạy xe ôm kiếm tiền trang trải qua ngày.

Thời gian đầu chạy xe, anh Lực còn khá bỡ ngỡ vì không quen đường, nhiều khách khó tính đi xe không nói lời nào. Chính vì vậy, anh Lực nảy ra ý định làm cái gì đó để có thể tiếp cận khách dễ dàng hơn, cho chuyến xe trở nên thoải mái và vui vẻ.

“Đôi khi tôi cũng muốn bắt chuyện với khách hàng để chuyến xe nó đỡ im lặng hơn. Kiểu như mình không biết hỏi câu hỏi gì, mình cũng đâu có đoán tâm trạng của họ được, lỡ họ đang vui đang buồn gì đó sao mình biết. Thôi thì mình ghi mấy câu cho họ ngồi sau đọc cho đỡ chán và mình dễ bắt chuyện với họ hơn”, tài xế Lực cho biết.

Tuy vậy, đây không phải là lần đầu anh Lực thực hiện những đoạn viết ngộ nghĩnh như vậy. Lần đầu, Lực tự nghĩ và viết nhắc nhở hành khách về tệ nạn cướp giật điện thoại trên đường. Lần thứ 2, Lực viết về một câu chuyện chấm "sao" của khách mà mình đã gặp phải. Vì ý Lực muốn nhắn nhủ đến khách dù khi đi trên xe tâm trạng có thế nào cũng đừng trút bực bội vào việc chấm 1 sao cho tài xế khi tài xế cố gắng phục vụ tận tình và chu đáo.

Để bớt nhàm chán, đến lần thứ 3, Lực lại nghĩ ra một cách thể hiện khác bằng một bài toán kèm bài văn ngắn như muốn “hại não” người đi xe.

Dạ Thảo Dòng đề toán và văn được dán trên nón bảo hiểm của anh Lực

“Bài 1 (tìm X): Sáng X qua nhà A gặp B để cạch mặt C, C mắn vốn cho D về chuyện của X, C và D tức giận lên kế hoạch bắt cóc X. Gọi S là người yêu của X => từ những điểm trên hãy giúp S tìm ra nơi X đang bị bắt cóc”, nội dung bài toán không có lời giải được viết trên nón bảo hiểm của Lực.

tin liên quan Mùa mưa ở TP.HCM: Điệp khúc 'chiếm đường' trú mưa, ngang ngược bắn nước tung tóe Bên cạnh đề toán, Lực còn ra thêm 2 đề văn: “Một chú mèo có bộ lông đen đã từng nói “MEOW MEOW”. Bài 1: Từ câu nói trên của chú mèo đen, bạn hãy phân tích liệt kê ra những ý nghĩa và cảm xúc có trong nó. Bài 2: Kể một câu chuyện dựa trên 2 từ “MEOW MEOW” tối đa 10.000 chữ bao gồm Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Nhật có yếu tố nhân văn, tình cảm, lâm li bi đát, hài hước, lịch sử, truyền cảm hứng”. “Bài toán đó là do tôi tự nghĩ ra theo kiểu giải phương trình tìm X. Kiểu như bắt anh lên núi mà anh phải gọi đò. Bài toán này muôn đời không có đáp án. Khách nói đáp án gì thì mình cũng gật gù đúng chứ tôi cũng có biết đáp án đâu, chỉ là cho khách đọc giải trí thôi”, Lực hài hước mô tả.

Không dừng lại, trong đoạn kết trên nón bảo hiểm Lực còn thể hiện dòng trạng thái đầy ân cần với hành khách đi xe: “Dù cả thế giới quay lưng lại với anh/chị, thì vẫn còn em đây. Em cũng quay lưng lại với mình nhưng để đưa mình đến một nơi nào đó trong thành phố chứ không phản bội đâu”.

Sau những lần chở khách đi, Lực nhận được phản hồi tích cự từ nhiều hành khách. Khách cởi mở hơn, dễ tiếp chuyện hơn và nhất là hành trình chở khách của Lực cũng thoải mái hơn.