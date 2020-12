Tài xế GrabBike lên mạng kêu cứu vì bị cướp đâm, cướp 'cần câu cơm'

Cầu cứu vì mất nguồn sống cả gia đình

Lời cầu cứu cộng đồng mạng với mong muốn tìm lại chiếc xe bị cướp và mô tả hành vi đâm người cướp xe dã man được một tài xế GrabBike viết trên Facebook. Nội dung anh Tuấn kêu cứu: “Tôi bị cướp dùng dao đâm từ phía sau đâm tới. Nhờ phản xạ nhanh nên ko nguy hiểm tới tánh mạng, nhưng mất máu nhiều. Hắn đã lấy đi xe, cũng là tài sản là nguồn sống cả gia đình nhỏ của tôi. Nếu anh em phát hiện được xin liên hệ với tôi… Xin cảm ơn và hậu tạ, BKS 68C1 289-38”. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, có gần 2.000 lượt chia sẻ của cư dân mạng với mong muốn tìm ra thủ phạm và lấy lại chiếc xe cho nạn nhân.

Nhiều người cũng bình luận chia sẻ, cảm thông cho những người chạy xe ôm công nghệ luôn đối mặt những nguy hiểm rình rập. Một người viết: “Chạy xe ôm ban đêm rất nguy hiểm nên các bạn cần phải cẩn trọng”.

Trao đổi với PV, anh Tuấn nói: “Tôi cũng sợ bị cướp vào ban đêm, lúc đó tôi đã tắt app để về nhà, nhưng người kia nài nỉ và trả 200.000 đồng, bình thường chỉ có hơn 100.000 đồng thôi. Vì cuộc sống tôi cũng ráng để kiếm thêm tiền nuôi gia đình”, anh kể.

Theo tìm hiểu thì lời cầu cứu trên được viết sau khi anh xuất viện với vết thương khâu 7 mũi ở cổ, anh vô cùng hoang mang vì bị mất xe, mất tài sản, không còn phương tiện mưu sinh.

Van xin nhưng vẫn bị đâm

Kể với PV, anh Trần Út Tuấn cho biết anh cùng vợ và con nhỏ 4 tuổi từ quê Kiên Giang lên ở trọ ở Q.Bình Tân (TP.HCM) mưu sinh. Rạng sáng 15.12, anh Tuấn chạy Grab, chờ khách ở Bến xe Miền Đông (TP.HCM) thì có một nam thanh niên (khoảng 23 tuổi, da ngăm đen, nói giọng Bắc) đến hỏi xe ôm đi Bình Dương. Do lúc này đã vắng người nên anh Tuấn cũng chần chừ không muốn đi thì người này nài nỉ. Sau đó, anh đồng ý chở người này đến ngã ba Phú Hòa (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) với giá 200.000 đồng. “Trên đường đi người thanh niên nhiều lần kêu dừng lại để đi vệ sinh ở những chỗ vắng người tôi đã nghi ngờ và lo ngại bị cướp”, anh Tuấn kể.

Hình ảnh trích xuất camera người thanh niên đã thuê anh Tuấn chở đi Bình Dương Ảnh: chụp màn hình

Khi chở đến khu vực thành phố mới Bình Dương (chưa đến địa điểm đã đặt) thì người này kêu ghé một khu nhà ở xã hội để tìm bạn. Sau khi đi lòng vòng, anh ta xuống xe gọi điện. Lúc này, anh ta trả tiền xe ôm 200.000 đồng và anh Tuấn xin thêm vì phải chở đi lòng vòng nhiều. Anh Tuấn cho biết người đó đưa 210.000 đồng rồi kêu chở đến ngã ba Phú Hòa như ban đầu. Người này kêu anh Tuấn chở vào khu vực vắng người (thuộc đường D5, P.Hòa Phú) để tìm nhà.

Khi đến chỗ không có nhà dân thì kêu dừng xe lại và bất ngờ dùng dao tấn công . “Lúc này tôi van xin, tôi có gia đình vợ con. Nếu lấy tài sản thì cứ lấy chứ đừng có giết tôi”, anh Tuấn kể. Tuy nhiên, lúc này tên cướp rất hung hãn, vẫn dùng dao tấn công làm anh Tuấn bỏ chạy và bị đâm vào cổ.

Anh Tuấn kêu cứu nhưng khu vực này vắng người không có ai. Sau khi đâm nạn nhân, tên cướp đã lấy xe máy Exciter cùng giỏ xách của anh Tuấn tẩu thoát. Anh Tuấn chạy bộ đuổi theo được một đoạn thì phát hiện vết thương ở cổ ra máu nhiều nên dừng lại tìm nhà dân cầu cứu. Sau đó, anh được người dân đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu vết thương đồng thời công an cũng đến hiện trường để hỗ trợ, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.

Trả lời Thanh Niên ngày 16.12, Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết đã ghi nhận vụ việc do anh Tuấn trình báo, đồng thời trích xuất camera an ninh để điều tra, truy bắt hung thủ. Theo lãnh đạo Công an TP.Thủ Dầu Một, sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị này đã cử lực lượng đến hiện trường với những trinh sát hình sự có nhiều kinh nghiệm để thu thập thông tin, phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, truy bắt hung thủ.