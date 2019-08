Tài xế nhẫn tâm bỏ sản phụ giữa đường, con tử vong: Công an huyện vào cuộc

Trao đổi qua điện thoại, Trung tá Nguyễn Hồng Sơn cho biết sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Công an H.Bù Đăng đã phối hợp cùng công an xã Thống Nhất để mời những người liên quan lên lấy lời khai để điều tra làm rõ sự việc. "Do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí”, trung tá Sơn nói.

Anh Mai Đình Sắc và cậu con trai đầu Hoàng Giáp

Như Thanh niên đã đưa tin, ngày 17.8, sản phụ Vy Thị Yến (ngụ xã Thống Nhất, H.Bù Đăng, Bình Phước) và chồng là anh Mai Đình Sắc khi đang trên đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để sinh thì bị tài xế xe dịch vụ mà anh chị thuê xe trước đó bỏ rơi giữa đường, chị Yến phải sinh con bên vệ đường. Đứa trẻ vừa ra đời đã tử vong. Cách hành xử của tài xế khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Hiện gia đình đã lo xong hậu sự cho cháu bé xấu số. Sản phụ Vy Thị Yến sau cú sốc tâm lý và nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần đang được điều trị tại Khoa sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Anh Mai Đình Sắc hiện cũng đang rất đau buồn nhưng phải gắng gượng ở nhà chăm sóc đứa con trai lớn, năm nay mới 2 tuổi.

Căn nhà gỗ nhỏ chỉ chưa đầy 20 m2 của vợ chồng chị Yến bỗng trở lên trống trải bởi gia đình đang chuẩn bị tâm lý đón thành viên mới thì sự việc đau lòng xảy đến.