Tài xế taxi chế vách ngăn chống cướp gây xôn xao cộng đồng mạng

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nam tài xế nam ngồi ở sau vô lăng xe taxi, xung quanh là một vách ngăn bằng nhựa trong suốt bao bọc hầu như kín cả ghế ngồi của tài xế. Ở phía sau, một người cố đưa tay lên trên vách ngăn để tạo tình huống cướp nhưng không thể làm được.

Hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng nhất là sau khi xảy ra vụ sát hại một tài xế taxi gần sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối 26 Tết Kỷ Hợi (ngày 29.1). Đa phần đều ngạc nhiên với dòng trạng thái: “Có lẽ đây là chiếc xe taxi đầu tiên của Việt Nam lắp vách ngăn. Nhìn chưa quen cho lắm, hơi xấu 1 chút nhưng còn hơn là mất mạng”.

Không những thế, nhiều người còn sử dụng hình ảnh của các xe taxi của nhiều nước khác để so sánh về độ an toàn cho tài xế. Một tài khoản Facebook có tên Nguyên Nguyễn đứng về phía những người ủng hộ việc làm này của tài xế, chia sẻ: “Xấu chút cũng chẳng sao xe lao động dịch vụ mà an toàn cho tính mạng và đảm bảo kinh tế gia đình là được".