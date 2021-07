Tạm đình chỉ bảo vệ dân phố ở TP.HCM tát tài xế công nghệ gây bức xúc

Trong đoạn clip, có nhiều câu chửi tục của bảo vệ dân phố, kèm câu: "Nhớ mặt tao nha mày. Vô P.3 này là ** tụi mày". Tài xế công nghệ sau khi bị bảo vệ dân phố tát một cái vào mặt đã phản ứng: "Mấy anh đừng tưởng mặc áo dân phòng rồi thích làm gì thì làm". Một người bảo vệ dân phố khác tiến lại, tiếp tục tát mạnh vào mặt rồi chỉ tay thẳng mặt tài xế này rồi tiếp tục nói những câu khó nghe: "Bước ra, tao với mày luôn".

Sau 4 giờ đăng tải, đoạn clip có đến 12.000 lượt chia sẻ cùng hàng trăm bình luận bức xúc của cư dân mạng và giới xe ôm công nghệ.

Tài khoản Meomeo Nguyen bình luận: "Xem mà ức chế quá, tội nghiệp anh tài xế". Nickname Vi Nhật Hà bày tỏ: "Trời ơi, dịch bệnh người ta giao hàng cực khổ và nguy hiểm rồi mà. Dù lý do gì đi nữa cũng không được quyền đánh người như vậy". Facebook Trần Lan Quyên xót xa: "Dùng lời nói, giấy viết biên bản đúng như những gì sai trong chỉ thị thì phạt, sao đánh người ta. Giờ rong ruổi giao hàng đã nguy hiểm rồi. Rơi luôn cặp mắt kính, không biết anh chạy xe về an toàn không nữa".

Chiều tối 22.7, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND P.3, xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn phường vào chiều cùng ngày. Cả 2 bảo vệ dân phố và tài xế công nghệ sau đó được đưa về công an để làm rõ.

Ông Trung cho hay, qua báo cáo được biết, tài xế công nghệ vào khu vực phong tỏa cách ly để lấy đồ, bảo vệ dân phố hướng dẫn tài xế chỗ để xe để khử khuẩn, không cho vào trong thì tài xế công nghệ không hài lòng, xảy ra cự cãi nhau. Sau khi đôi co qua lại, bảo vệ dân phố đã có hành vi như trong clip ghi lại. Tại phường, 2 bảo vệ dân phố đã xin lỗi tài xế công nghệ.

"Hai bảo vệ dân phố cũng nóng nảy, lúc này có thể vì lực lượng nào cũng mệt rồi. Phường đã tạm đình chỉ 2 ngày đối với 2 bảo vệ dân phố để tiếp tục làm rõ, không đình chỉ lâu hơn vì lúc này các lực lượng đang thiếu người. Phường cũng tìm người quay clip vì khi quay mà cắt đi phần tài xế công nghệ chửi bới bảo vệ dân phố. Ai cũng nóng và có nguyên nhân mới dẫn tới sự việc như vậy", Chủ tịch UBND P.3 thông tin.

Khoảng 17 giờ 50 phút, nickname P.N cũng đăng lên nhóm dành cho tài xế công nghệ nội dung cho biết anh là tài xế bị đánh trong clip được cộng đồng mạng chia sẻ. Sự việc đã được Công an P.3, Q.Bình Thạnh giải quyết. “Anh công an đại diện giải quyết sự việc và 2 bảo vệ dân phố đã xin lỗi tôi. Đại diện công an phường cũng hứa sẽ có hình thức kỷ luật đối với 2 bảo vệ trên”, anh viết.

Bài đăng của tài khoản này tiếp tục nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, kèm với clip bảo vệ dân phố xin lỗi tài xế công nghệ.