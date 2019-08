Tặng vé khứ hồi cho du khách Nhật bị 'chém' 2,9 triệu: Mong cụ quay lại Việt Nam!

Theo đó, lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong ngày 6.8, Sở đã nhận được thông tin công an đã tìm ra người đạp xích lô "chém" của cụ Oki Toshiyuki 2,9 triệu đồng cho cuốc xích lô 5 phút dạo Sài Gòn. Đó là ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM).

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM), đã ra quyết định tạm giữ hình sự người đạp xích lô "chặt chém" du khách để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Sau khi nhận được thông tin, Sở Du lịch quyết định tặng cụ Oki Toshiyuki một cặp vé khứ hồi của Vietnam Airlines để cụ cùng người thân quay trở lại thăm con cháu và du lịch ở Việt Nam.

"Qua những chia sẻ của cụ trên Báo Thanh Niên, chúng tôi biết được cụ là người rất yêu Việt Nam, có tình cảm với TP.HCM nên chúng tôi tặng cụ cặp vé khứ hồi như một lời cảm ơn. Cảm ơn vì tiếng nói của cụ góp phần giúp chúng tôi chú trọng hơn đến công tác xây dựng hình ảnh của mình. Hơn nữa, chúng tôi muốn cụ xem sự việc vừa qua như một sự cố và vẫn yêu đất nước của chúng ta", lãnh đạo Sở Du lịch chia sẻ.

Sáng 3.8, cụ Oki được một người chạy xích lô chở từ chợ Bến Thành về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1). Cảm kích, cụ định gửi anh 500.000 đồng thì anh này... tỏ ý đòi thêm. Cụ cũng đồng ý, lập tức anh này thò tay vào bóp của cụ, lấy hết 5 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng rồi bỏ đi. Tuy nhiên, cụ Oki nhận sai về mình khi: “Lỗi là tại tôi không hỏi giá trước khi lên xe”.

Chiều 6.8, Công an Q.1 cho biết đã xác định người "chém" cuốc xe xích lô 5 phút dạo Sài Gòn giá 2,9 triệu đồng là ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ Q.4).

Từ Tokyo, cụ Oki cũng cho biết sự việc cơ quan chức năng và công an ở TP.HCM vào cuộc khiến cụ rất bất ngờ vì cụ nghĩ rằng “việc nhỏ vậy, không có cơ sở để truy tìm người chạy xích lô kia mà chính quyền vẫn tích cực làm”. Sau khi biết tin công an đã tìm được người chạy xích lô, cụ Oki cho biết: “Việc chính quyền hành động nhanh chóng như vậy giúp tôi lấy lại được niềm tin”. Cụ tin rằng người khác đôi khi vì có lý do khó khăn mà phải hành động như vậy và tin rằng họ sẽ suy nghĩ và sửa đổi.

Chị Lê Thục Anh - con dâu của cụ cho biết cụ rất thích Việt Nam, thích hòa nhập với mọi người. “Qua đây, khi sang đường là cụ không thích ai dắt đâu. Cụ thích lang thang một mình, kiểu như xem Việt Nam rất thân thuộc”, chị Thục Anh chia sẻ.