Tết Canh Tý 2020, tặng gì để gia chủ phát tài, thêm lộc?

Quà biếu tặng tết năm nay bởi thế cũng “chuộng” thông điệp chúc nhau tài lộc; màu sắc thiên về vàng, ánh kim biểu trưng cho phú quý. Ngoài tượng chuột vàng rất được ưa chuộng thì thị trường còn dậy sóng nhiều quà tặng “cầu giàu” độc đáo khác như dầu ăn, cây chuối cảnh tài lộc…

Biểu tượng chuột vàng “thống trị” thị trường quà tặng

Theo quan niệm dân gian, chuột vàng đại diện cho vận may tài lộc, báo hiệu sự sinh trưởng thịnh vượng, của cải đủ đầy. Năm Canh Tý, linh vật này xuất hiện trong hầu hết các vật phẩm biếu tặng từ bao bì đến tượng đồng với bộ dạng no tròn vui mắt.

Đơn cử thị trường vật phẩm phong thủy năm nay giới thiệu rất nhiều sản phẩm tranh, tượng chuột vàng đặc tả khoảnh khắc đang no say, có lộc ăn hay đi kèm với những biểu tượng may mắn tài lộc quen thuộc như bắp cải, tiền vàng... Những bức tượng bằng đồng phủ kim loại như: chuột vàng đội quất (tắc), chuột vàng gặm phô mai, chuột bê hũ vàng, chuột bưng bắp cải… với hàm ý cầu chúc cho gia chủ đón năm mới tài lộc, hưng vượng đang bán rất chạy.

Hộp quà Tết Neptune với thông điệp “Giọt dầu vàng khởi ngàn tài lộc” luôn trong tình trạng “khát hàng”

Dầu ăn là mặt hàng tiêu dùng quen thuộc với người nội trợ. Đặc biệt đến mùa tết, với nhiều gia đình, dầu ăn trở thành món quà biếu tặng thiết thực, ý nghĩa. Chữ “dầu” trong dầu ăn đọc trại âm thành “giàu” trong chữ giàu có. Màu vàng của dầu cũng được gắn với phú quý, tài lộc. Dầu là chất lỏng thuộc hành Thủy (trong Ngũ hành, hành Thủy tượng trưng cho của cải), lại sóng sánh trơn mượt nên được tin là đầu năm tặng dầu sẽ thay lời chúc gia chủ năm mới vạn sự thuận lợi, công việc hanh thông, tài lộc dồi dào.

Cặp dầu ăn còn là món quà tết được các gia đình ưa chuộng bởi có thể sử dụng để khai bếp đầu năm. Ông bà ta tin rằng ngày tết bật chai dầu đầy ắp để khai bếp sẽ giúp khởi ngàn tài lộc bởi năm mới “bếp ấm, nhà an, giàu sang sẽ đến”.

Dòng dầu vàng sóng sánh tượng trưng cho một năm Canh Tý đầu xuôi đuôi lọt, vạn sự hanh thông, tài lộc tràn đầy

Chính vì vậy, tại các siêu thị, gian hàng quà tết của nhãn hiệu Neptune luôn được nhiều chị em ghé mua. Theo ghi nhận, hộp quà Tết Neptune thường xuyên trong tình trạng “khát hàng” bởi có thiết kế và thông điệp đánh trúng tâm lý “cầu giàu” mùa tết của người Việt. Cụ thể, thiết kế hộp quà tết dùng hai màu đỏ may mắn - vàng phú quý nổi bật với các họa tiết chim én, đồng tiền vàng và giọt dầu vàng ấn tượng. Thông điệp “Giọt dầu vàng khởi ngàn tài lộc” được in nổi ở mặt trước cũng khiến người mua thích thú. Chị N.T.N (36 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ thêm: “Hộp quà đẹp, ý nghĩa mà còn có mức giá phù hợp, mua 2 chai dầu 1 lít tặng 1 gói hạt nêm 250 gram nên tôi mua hẳn 5 hộp vừa để nhà dùng, vừa tặng nhà nội nhà ngoại”.

Với chất lượng đảm bảo và thiết kế bắt mắt, hộp quà tết Neptune được ưu ái chọn làm quà biếu tặng chúc nhau mau “giàu”

Đặt mua hẳn 200 hộp quà Tết Neptune sau khi tham quan các gian hàng tết tại một siêu thị ở quận 3 (TP.HCM), chị M.H, 38 tuổi, quản lý công đoàn tại một xí nghiệp may chia sẻ “Năm nay tôi quyết định chọn hộp quà dầu ăn Neptune để tặng chị em trong xí nghiệp, vừa thiết thực vì nhà nào cũng cần, vừa hợp lý về giá cả, lại hàm chứa một lời chúc ý nghĩa: vạn sự hanh thông, tài lộc kéo về”. Quản lý của siêu thị này cũng cho biết, hiện hộp quà Tết Neptune liên tục được bày mới lên kệ vì độ “gom hàng” chóng mặt.

Cây chuối tài lộc gây sốt mùa Tết Canh Tý 2020

Người Việt thường có thói quen chưng mai, đào, quất (tắc) hay một số loại cây phong thủy như hải đường, tiên ông, phát tài… trong những ngày Tết Nguyên đán với ước vọng rước tài lộc, may mắn. Bên cạnh những loại cây cảnh quen thuộc kể trên, thị trường năm nay trở nên nhộn nhịp hơn khi có thêm sự xuất hiện của cây chuối tài lộc. Vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc và các nước ở khu vực Tây Nam châu Á, loại chuối cảnh này được “săn lùng” do hoa có màu vàng kim rất tươi - sắc màu được ưa chuộng trong mùa Tết Canh Tý 2020. Hình dạng hoa gần giống hoa sen (nên có tên gọi khác là chuối hoa sen), thời gian nở hoa dài, đến 6-7 tháng, mọc giữa những tàu lá bản to, xanh mượt đầy sức sống được tin rằng không chỉ thích hợp để trưng bày Tết mà còn mang ý nghĩa sinh sôi, nảy nở, kích thích tài lộc; khởi đầu cho một năm mới bật sắc, khoe hương.