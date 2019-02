Đêm giao thừa cả nước se lạnh; Tết Nguyên Đán thời tiết tuyệt vời để du Xuân

Đêm giao thừa thật đẹp

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mặc dù hôm nay lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, nhưng cường độ yếu và lại có xu hướng lệch ra phía biển, nên gần như không tác động nhiều đến thời tiết nước ta, chắc chắn giao thừa năm nay người dân Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ đón năm mới trong tiết trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng 210C, khoảng thời gian 12 giờ đêm nhiệt độ tại Hà Nội 220C, Hải Phòng 200C, Đà Nẵng 210C, Nha Trang 240C, thành phố Hồ Chí Minh 240C, Cần Thơ 240C. Hầu khắp các nơi trên cả nước đêm nay sẽ không mưa.

Do đó, người dân miền Bắc sẽ không phải lo lắng về thời tiết và khi ra ngoài xem bắn pháo bông cũng không cần mặc áo ấm dày, chỉ cần chiếc áo khoác mỏng là có thể yên tâm.

Ông Quyết nhận định so với giao thừa nhiều năm trước thì hiếm có năm nào thời tiết trên cả nước lại đẹp như năm nay. Do đó, người dân cả nước đừng nên bỏ lỡ cơ hội này để ra đường hòa chung không khí tết với những màn pháo bông rực rỡ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu những năm gần đây luôn xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan, rất bất ngờ và bất thường, đã có những năm như tết 2017 xuất hiện những trận mưa hàng trăm mm.

Còn đối với năm nay, ông Quyết đánh giá sẽ không có hiện tượng này, ít nhất đêm giao thừa hôm nay cũng như ngày đầu năm mới là mùng 1 Tết cả khu vực Nam Bộ sẽ không mưa, trên tất cả các điểm bắn pháo bông tại TP.HCM có thời tiết tốt, ít mây, gió nhẹ, tầm nhìn thông thoáng nên rất dễ dàng quan sát các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sắc màu, “Người dân khi ra đường xem pháo hoa cũng nên mang theo áo khoác mỏng vì sau 12 giờ đêm về sáng, nhiệt độ sẽ ở mức 23-240C, độ ẩm không khí cao nên sẽ có cảm giác se lạnh”, ông Quyết lưu ý.

Dự báo từ 12-15 giờ chiều mai vì trời ít mây, nắng mạnh, nhiệt độ sẽ gần như mấy ngày trước tết, tức là khoảng 33-340C, Đồng Nai, Bình Phước có thể lên tới 350C, độ ẩm không khí sẽ xuống khá thấp nên chúng ta sẽ cảm giác oi bức, mệt mỏi, bức xạ UV ở mức trung bình 6-7 mức cao nhất là 11-12.

Tuy nhiên nếu chúng ta hoạt động ngoài trời nhiều cũng cần có biện pháp bảo vệ da và mắt, cần thường xuyên bổ sung nước uống để tránh mất nước cơ thể.

Thời tiết biển thuận lợi

Theo dự báo, vùng biển khắp từ Vịnh Bắc Bộ xuống tới Cà Mau, Kiên Giang sóng gió không mạnh, ít nhất trong khoảng 10 ngày tới không có bão, áp thấp nhiệt đới, từ tối nay đến 2-3 ngày tới vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau, Phú Quốc Kiên Giang gió đông bắc chỉ ở mức cấp 3-4, biển êm, rất thuận lợi cho các hoạt động trên biển, nhất là thời tiết, sóng gió cũng hết sức ủng hộ du khách tới các đảo du lịch xuân.