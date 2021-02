Tết ý nghĩa cùng cây trà ước nguyện và đồi trà tự nhiên giữa lòng Sài Gòn

Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch nhưng không khí ở đây không kém phần sôi động. Đặc biệt, sự xuất hiện của đồi trà trái tim và cây trà cổ thụ khổng lồ cao hơn 5m trong Lễ hội Tết Việt năm nay mang đến nhiều ấn tượng khó phai trong lòng người tham gia lễ hội.

Trao tết sum vầy từ những hoạt động tại Cây Trà Cổ Thụ

Như truyền thống hằng năm vào mùa giáp tết, Lễ hội Tết Việt 2021 đang diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên trong những ngày vừa qua đã tạo nên một không gian đậm chất tết giữa lòng thành phố. Năm nay, bên cạnh Phố Ông Đồ, phố hoa mai rực vàng, sự xuất hiện của Cây Trà Cổ Thụ C2 và Đồi Trà Trái Tim kết từ hơn 5.000 cây trà thật từ các cao nguyên tại Việt Nam trở thành điểm nhấn mới lạ, hấp dẫn khách tham quan tại lễ hội.

Đáng chú ý, Cây Trà Cổ Thụ C2 được lấy cảm hứng từ giai thoại gửi ước nguyện - nhận về niềm tin điều ước sớm thành hiện thực được lưu truyền từ lâu trong dân gian ở các quốc gia và vùng lãnh thổ phương Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong và Việt Nam. Giữa tình hình dịch bệnh khó lường, cây trà cổ thụ vì thế cũng rất thu hút trở thành nơi gửi gắm ước nguyện cầu cho một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe trong năm mới của nhiều người đến tham gia Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh Niên.

Cây Trà Cổ Thụ C2 và Đồi Trà Trái Tim nhanh chóng trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng của nhiều gia đình khi đến tham quan Phố Ông Đồ (Nhà Văn hóa Thanh Niên)

Được biết, năm 2021, nhãn hàng C2 là đơn vị đồng hành với Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy”. Chương trình là nỗ lực thiết thực của các đơn vị để hỗ trợ hơn 2.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn những tấm vé xe trở về quê hương trong đoàn tụ bên gia đình trong ngày tết.

Chương trình năm nay được tổ chức với mong muốn san sẻ bớt gánh nặng cho các bạn sinh viên đến từ miền Trung từ Ninh Thuận đến Thanh Hóa - các tỉnh đã chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 và nhiều đợt bão lũ trong năm qua gây thiệt hại lớn về người và của. Các chuyến xe sẽ đưa hơn 2.000 sinh viên từ TP.HCM về nhà đón tết, giảm bớt lo toan về chi phí di chuyển. Ý nghĩa hơn, không chỉ đồng hành hỗ trợ vé xe, toàn bộ doanh thu tại lễ hội đã được nhãn hàng C2 chuyển tặng Thành Đoàn TP.HCM để trao thêm bao lì xì, cùng với các sản phẩm C2 cho các bạn sinh viên làm quà tết cho gia đình.

Hành trình đoàn viên trong dịp tết của các bạn sinh viên miền Trung trở nên dễ dàng hơn

Lễ hội Tết Việt tại Bến xe Miền Đông - mang tết bình an đến muôn nhà

Nhãn hàng C2 cũng kết hợp cùng Bến xe Miền Đông tổ chức Lễ hội Tết Việt nhằm phục vụ những hành khách đi xe, với không gian Đồi Trà Trái Tim và Cây Trà Cổ Thụ C2 mát lành. Đến với không gian mới lạ này, hành khách có cơ hội tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị, tận hưởng sự mát lành của đồi trà tự nhiên và thưởng thức ngay hàng ngàn chai C2 mát lạnh miễn phí.

Nhiều hành khách cũng không quên gửi gắm những ước nguyện cho một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe cho gia đình và người thân, mang theo niềm hy vọng sang một năm mới với mọi điều tốt lành hơn. Đặc biệt, khi chụp hình tại đây, hành khách sẽ được lựa chọn để hái những lộc trà may mắn với nhiều phần quà bất ngờ khác nhau. Một chiếc gối cổ du lịch êm ái sẽ giúp cho chuyến hành trình đường dài thêm phần thoải mái và dễ chịu. Hay chiếc quạt mini cầm tay sẽ mang đến những làn gió mát, xua tan cơn nóng cho những khoảnh khắc du xuân trọn vẹn cảm xúc hơn. Tất cả như “lộc xuân” thiết thực gửi đến đến mọi người đồng thời cũng thay cho lời chúc năm mới bình an, may mắn, đầy sảng khoái, mát lành của C2.

Những món quà may mắn như lộc đầu năm góp thêm niềm vui cho nhiều khách hàng đến tham gia hoạt động tại Lễ hội Tết Việt

Có thể nói sự xuất hiện của Đồi Trà Trái Tim và Cây Trà Cổ Thụ C2 đã phần nào tạo nên không gian thư giãn giữa lúc ai cũng tất bật, hối hả hoàn thành công việc năm cũ, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thông qua các Lễ hội Tết Việt lần này và sự đồng hành với chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy”, nhãn hàng C2 mong muốn mang đến cho tất cả mọi người những ngày xuân bình an, gặp nhiều may mắn và tràn đầy sức khỏe để tận hưởng trọn vẹn phút giây sum vầy bên gia đình. Lễ hội Tết Việt với các hoạt động sôi nổi và nhiều phần quà trong “lộc trà” hấp dẫn đang diễn ra tại Bến xe Miền Đông và Nhà Văn hóa Thanh Niên đến ngày 11.2.