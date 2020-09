Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 7 bị Thảo 'chị đại' chặn đường đánh vì mâu thuẫn trên Facebook

Ngày 19.9, thông tin từ Công an xã Thành Trực (H.Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã làm rõ nguyên nhân vụ Thảo “chị đại" (còn được gọi là Thảo "đại bàng”) đánh nữ sinh lớp 7.

Cụ thể, nữ sinh Y. (học sinh lớp 7) và Thảo “đại bàng” (16 tuổi, cùng ngụ xã Thành Trực - phóng viên) trong khi sử dụng mạng xã hội Facebook, đã có lời lẽ sinh mâu thuẫn với nhau, nên Thảo “đại bàng” đã chặn đường đánh em Y.

"Làm việc với công an xã, Thảo thừa nhận xô đẩy và tát em Y. 2 cái. Chúng tôi đã lập hồ sơ, nếu Thảo vẫn tái phạm việc đánh người, chúng tôi sẽ căn cứ tình hình thực tế để đưa đi trường giáo dưỡng”, một công an viên Công an xã Thành Trực nói.

Thảo "đại bàng" ngồi chễm chệ trên yên xe máy "hỏi chuyện" em Y. Ảnh cắt từ Clip

Sau khi sự việc được đẩy lên mạng xã hội, Công an xã Thành Trực đã phối hợp với các đơn vị liên quan, làm việc với người này Thảo "chị đại", nữ sinh Y., và các gia đình để có hướng giải quyết.

Công an xã Thành Trực đã yêu cầu Thảo “đại bàng”, em Y. viết cam kết không tái phạm việc cãi nhau gây mâu thuẫn trên mạng xã hội, không được đánh nhau. Đồng thời, yêu cầu gia đình các em quản lý, dạy bảo để tránh sự việc tương tự xảy ra.

Công an xã Thành Trực đã lập hồ sơ vụ việc, nếu Thảo "đại bàng" tiếp tục vi phạm sẽ đưa đi trường giáo dưỡng Ảnh cắt từ Clip

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.9, khi em Y. trên đường đi học về thị bị Thảo chặn đường hỏi chuyện rồi đánh. Clip quay lại vụ việc cho thấy, Thảo “đại bàng” đeo khẩu trang, đầu đội mũ phớt, tay có hình xăm, ngồi chễm chệ trên yên xe máy, còn em Y. đang đeo khăn quàng chắp tay đứng khúm núm trả lời các câu hỏi của Thảo.

Sau khi nói vài câu, Thảo bất ngờ vung tay đập, tát rất mạnh vào mặt em Y. Bị tát mạnh, em Y. sợ hãi nhưng chỉ biết dùng tay che ngang mặt và khóc. Đáng chú ý, trong lúc Thảo đánh nữ sinh Y., xung quanh có rất nhiều người, nhưng không một ai can ngăn, thậm chí còn cổ vũ cho hành động sai trái.