Thanh niên gặp nạn khi chở hàng cứu trợ miền Trung: 'Chồng ơi, sao đây?'

Theo xác minh của PV Thanh Niên , sáng 22.10, anh Hoàng Anh Đức (36 tuổi, ngụ xóm 1, xã Diễn Mỹ, H.Diễn Châu, Nghệ An) lái xe tải của gia đình chở hàng cứu trợ do anh Đức cùng nhiều người dân ở xã quyên góp để vào giúp đỡ người dân vùng lũ Quảng Bình . Khi xe chạy đến địa bàn H.Nghi Lộc (Nghệ An) thì gặp nạn.

Chiếc xe bị lật nghiêng lên giải phân cách nằm giữa QL1A. Vụ tai nạn khiến xe tải hư hỏng, anh Đức bị thương nặng, được xe cứu thương chở đến Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Chiều cùng ngày, anh Đức được chuyển ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu, chữa trị.

Anh Đức nhập viện cấp cứu vì bị chấn thương sọ não và rạn xương cổ

Thông tin anh Đức gặp nạn khi đang chở hàng cứu trợ đến giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội và được nhiều cư dân mạng thương xót. Nhiều người cầu mong anh sớm bình phục, vượt qua cơn hiểm nghèo.

Ngày 23.10, PV Thanh Niên liên lạc với chị Vi Thị Sen, vợ anh Đức, khi chị đang ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chăm sóc chồng. Chị Sen cho biết anh Đức được các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não và xương cổ bị rạn nứt đang được điều trị và theo dõi. “Anh ấy lúc nhớ lúc quên, lúc tỉnh, lúc lơ mơ. Em rất lo lắng”, chị Sen nói.

Theo lời chị, hai vợ chồng có 2 con nhỏ (8 tuổi và 6 tuổi). Anh Đức từng làm công nhân lái máy công trình cho một doanh nghiệp xây dựng, nhưng do xa nhà, thu nhập không ổn định nên đầu năm nay, anh quyết định về nhà tìm việc khác. Chị Sen là giáo viên THPT, nhưng do không có biên chế nên nhiều năm nay, chị phải đi dạy hợp đồng thỉnh giảng cho một trường ở H.Yên Thành (Nghệ An) với mức lương từ 1,4 - 1,6 triệu đồng/tháng. Gần đây, chị được Trường THPT dân lập Quang Trung (H.Diễn Châu) nhận về dạy với mức thu nhập cũng chưa đầy 3 triệu đồng/tháng. Công việc không ổn định và thu nhập thấp nên dù đã cưới nhau gần 10 năm nay, cả nhà đang phải sống nhờ nhà của bố mẹ chồng.

“Sống có trách nhiệm, được dân làng quý mến”

Mới đây, anh Đức mua lại chiếc xe tải loại nhỏ của một người bà con để làm phương tiện kiếm sống. Khi nghe tin đồng bào miền Trung nhiều ngày bị chìm ngập trong lũ dữ, anh Đức cùng nhiều người dân xã Diễn Mỹ quyên góp tiền, gạo nấu bánh chưng, mua sữa, nước uống mang vào cứu trợ đồng bào . Sáng đó anh lái chiếc xe mới mua, cùng 4 ô tô khác trong xã tình nguyện chở miễn phí số nhu yếu phẩm này vào Quảng Bình. Trên đường đi, xe anh Đức va chạm một ô tô khác từ phía sau khiến mất lái và bị lật.

“Chiếc xe này mới mua, nhà em chưa có tiền thanh toán hết cho người ta. Bảo hiểm y tế của chồng em mua cũng vừa hết hạn, nên chi phí điều trị đều phải tự thanh toán”, chị Sen kể. Theo lời chị, bác sĩ cho biết tình hình của anh nếu phẫu thuật, chi phí sẽ ít hơn, nhưng rủi ro cao, còn điều trị bằng thuốc đặc trị thì chi phí sẽ đắt hơn nhiều lần. “Bây giờ em đang rất lo lắng, chưa biết phải xử lý thế nào”, chị Sen khóc và nói. Chị cũng cho biết sau khi biết tin anh Đức gặp nạn khi đang đi cứu trợ đồng bào vùng lũ, nhiều đồng nghiệp và học sinh ở trường đã quyên góp tiền, chia sẻ với vợ chồng chị, nhưng do tình hình khó khăn chung nên động viên bằng tinh thần là chính.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Diễn Mỹ, cho biết trong những ngày qua, anh Đức là một trong những người rất nhiệt tình kêu gọi, quyên góp để hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Sau khi anh gặp nạn, xã đã kêu gọi cán bộ, người dân địa phương quyên góp hỗ trợ phần nào chi phí để anh điều trị. “Anh Đức là người sống có trách nhiệm, được dân làng quý mến. Chúng tôi rất mong những nhà hảo tâm giúp đỡ anh Đức vì hoàn cảnh anh ấy khó khăn”, ông Tuấn nói.