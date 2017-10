Cùng lúc lo tổ chức 4 đám tang, bố mẹ và 2 em trai thiệt mạng, anh Bùi Văn Lương ở xóm Khanh (xã Phú Cường, H.Tân Lạc, Hòa Bình) kể rằng chỉ trong tích tắc, vụ sạt lở núi cướp đi toàn bộ người thân trong gia đình. Giờ thì nhà cửa, đất ở tổ tiên coi như mất trắng. Nhận được số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ của Báo Thanh Niên ngày 21.10, anh Lương nói: “Tôi sẽ dành số tiền này để dựng lại mái nhà tạm, lấy nơi thờ cúng cho bố mẹ và 2 em trai, đó cũng là nơi người sống cần an cư lạc nghiệp”.

Còn tại H.Mai Châu (Hòa Bình), trong số người không may thiệt mạng thương nhất là gia cảnh nạn nhân Hà Văn Thiều (13 tuổi), nhà ở xã Phúc Sạn. Ông Đinh Văn Quang, Chủ tịch MTTQ VN xã Phúc Sạn, cho biết đêm 11.10, mưa lũ sầm sập đổ xuống.

Nhà yếu, nên Thiều sang ngủ nhà bác ruột. Không may đêm đó, đất đá trên đồi sạt trúng nơi Thiều đang ngủ nên cháu thiệt mạng, thi thể được tìm thấy lẫn trong bùn đất.

“Nhà Thiều nằm trong diện hộ nghèo nhất xã, chúng tôi luôn cố gắng ưu tiên hỗ trợ gia đình bớt cơ cực và cũng rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà để giúp gia đình có nơi ở an toàn”, ông Quang bày tỏ. Ngày 21.10, Báo Thanh Niên đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình em Thiều.

Cũng trong ngày 21.10, Chi đoàn Báo Thanh Niên tòa soạn Hà Nội đã phối hợp với Tỉnh đoàn Hòa Bình đi thăm hỏi, động viên người dân các xã Mường Chiền và Trung Hòa, đây là các xã thuộc huyện vùng cao Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Đoàn đã trao 100 triệu đồng, gồm 10 suất hỗ trợ (mỗi suất 5 triệu đồng) cho gia đình có người thân bị chết do mưa lũ; trao 50 suất, mỗi suất 1 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại, mất nhà cửa, tài sản. Số tiền này do một doanh nghiệp tại Hà Nội thông qua Chi đoàn Báo Thanh Niên tòa soạn Hà Nội tặng trực tiếp người dân tại vùng lũ H.Đà Bắc. Cùng ngày 21.10, Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Hòa Bình cũng trao hỗ trợ các hộ dân tại huyện Kim Bôi, Mai Châu và Tân Lạc với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20.10, Báo Thanh Niên đã phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái trực tiếp trao 71 suất quà với tổng trị giá 135 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và TX.Nghĩa Lộ.

Tại H.Văn Chấn, đoàn đã đến chia buồn, động viên và trao quà cho cháu Hoàng Văn Vinh (15 tuổi, ngụ xã Phúc Sơn). Bố, mẹ và 2 người em của Vinh đã bị lũ dữ cuốn trôi. Trong căn lều tạm làm bằng những tấm bạt dứa, Vinh ngồi thu lu trên chiếc phản, nét mặt đờ đẫn. Trước mắt cậu bé là 4 bát hương nghi ngút khói. Khi chúng tôi đến, Vinh đứng dậy, hai tay chắp trước ngực, miệng lí nhí được vài câu rồi lại ngồi phịch xuống. Ngồi bên, người cô ruột nói với chúng tôi: “Từ hôm bố mẹ và các em bị lũ cuốn, Vinh chẳng ăn uống được gì, suốt ngày khóc, người chẳng còn sức nên hay ngất...”.

Tại TX.Nghĩa Lộ, đoàn đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Hà Thị Yến (27 tuổi, ở xã Phù Nham). Chị Yến là 1 trong 6 nạn nhân bị lũ cuốn trôi trong vụ sập cầu Ngòi Thia vào trưa 11.10. Cùng ngày, đoàn công tác của Báo Thanh Niên phối hợp với Huyện đoàn Trạm Tấu đến thăm hỏi, động viên và trao 25 phần quà cho những gia đình gặp nạn trong trận lũ quét, lũ ống xảy ra rạng sáng 11.10.

Tại xã Hát Lìu, nơi thiệt hại nặng nề nhất, đoàn đã đến chia sẻ, động viên anh Lò Văn Mười (26 tuổi). Bố, mẹ, anh, chị và cháu của anh Mười bị lũ cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể 4 người, còn người cháu vẫn đang mất tích.

Phan Hậu - Hà An - Ngọc Thắng