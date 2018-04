Thất thu mùa nấm

Nông dân than phiền số lượng nấm trồng nhiều nhưng khi thu hoạch thì không được bao nhiêu.



Đơn cử trại nấm của gia đình bà Nguyễn Thị Huệ (thôn An Trạch) trồng 800 bịch nấm rơm , 5.000 bịch nấm bào ngư, chi phí hết 15 triệu đồng chưa kể tiền công chăm sóc. Nhưng vài tháng sau tết, do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh, năng suất trại nấm giảm mạnh so với cùng kỳ. Giá thu mua nấm rơm 60.000-80.000 đồng/kg, nấm sò 30.000-40.000 đồng/kg, giảm 20.000-30.000 đồng/kg so với những tháng trước tết.