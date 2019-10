Thêm một ‘đại tỉ phú’ Vietlott tiết lộ công thức thắng giải

Công thức chiến thắng: “Nuôi số” + kiên trì + may mắn = đại tỉ phú

Sự kiện trao giải thưởng Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 cho ông L. vừa qua cũng là khách hàng thứ 2 tại Nghệ An may mắn trở thành tỉ phú Vietlott thời gian gầy đây. “Hai khách hàng đều có điểm chung là trúng Jackpot của Power 6/55 nhưng so với vị khách thứ nhất trúng Jackpot 2 (tháng 10.2018), ông L. đã may mắn hơn khi trúng Jackpot 1 với giá trị lớn hơn nhiều”, đại diện Ban tổ chức trao thưởng cho ông L. cho biết.

Với sơ đồ chiến thuật hợp lý, ông L. đã chiến thắng và trở thành tỉ phú Vietlott với giá trị lên đến hơn 80 tỉ đồng

Theo đó, qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé của ông L. có dãy số 04 – 07 – 08 – 26 – 37 – 44 là hợp lệ và trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT số 339 trị giá chính xác 80.834.053.800 đồng. Tấm vé mang lại may mắn cho ông L. được phát hành tại Điểm bán hàng số 04 Hồ Tùng Mậu (P.Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An).

Tuy nhiên, những chia sẻ của tỉ phú L. tại Lễ trao thưởng mới thật sự khiến nhiều người gật gù, công nhận đây là “tay chơi” có… đầu óc, có đầu tư. Ông L. cho biết, hơn một năm nay, ngày nào ông cũng đều đặn mua hai dãy số cho cả sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55. Một trong hai dãy số đó đã mang đến may mắn giúp anh trúng Jackpot 1 của Power 6/55 trị giá “khủng” hơn 80 tỉ đồng.

Cặp số “nuôi” này đã mang lại chiến thắng và biến ông L. thành… đại tỉ phú

Như vậy, công thức chiến thắng của ông L. là chiến thuật khi ông đã có sự nghiên cứu và tính toán tìm ra con số “hợp mệnh” và kiên trì tuân thủ chiến thuật đề ra ban đầu khi suốt cả năm trời qua ông đã “nuôi” cặp số đã chọn. Cuối cùng, cộng với một chút may mắn và đây là yếu tố mà người chơi số Vietlott nào hay bất kỳ ai cũng cần đến trong cuộc sống, cặp số nuôi này đã giúp ông L. trở thành… đại tỉ phú.

Đã có 170 người trúng Jackpot với giá trị hơn 4.500 tỉ đồng

Đến nay, Vietlott đã mang lại cơ hội đổi đời, trở thành tỉ phú cho 170 khách hàng may mắn với tổng giá trị hơn 4.500 tỉ đồng. Cuộc đời những tỉ phú Vietlott này sẽ phất lên, sang một trang mới sáng lạn. Tuy nhiên, khi những khách hàng may mắn thắng giải, không chỉ có bản thân họ, gia đình họ giàu lên, đổi đời mà nhiều người, đơn vị khác cũng “thơm lây”, hưởng ké.

Chẳng hạn, ngay khi nhận giải thưởng trị giá hơn 80 tỉ đồng vào ngày 15.10 vừa qua, tỉ phú L. đã nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 8 tỉ đồng và số tiền thuế này được nộp vào ngân sách tỉnh Nghệ An theo quy định. Ngoài ra, tỉ phú L. cũng rộng lòng khi trao gởi số tiền 700 triệu đồng đến các hoàn cảnh khó khăn thông qua tổ chức hoạt động từ thiện. “Nếu bình thường không biết đến bao giờ tôi mới có thể đóng góp được cho quê hương mình số tiền lớn như vậy. Trúng Vietlott mang lại niềm vui cho tôi và còn giúp tôi có cơ hội đóng góp cho quê nhà, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”, tỉ phú L. chia sẻ thành thật.