'Theo chân' tỉ phú chủ siêu du thuyền 150 triệu USD dạo chơi đảo ngọc Phú Quốc

Thông tin ban đầu cho rằng du thuyền đến Phú Quốc chỉ để "nghỉ ngơi" chứ không ai lên bờ và sẽ rời Phú Quốc vào hôm nay, 9.5. Tuy nhiên, đáp lại lời mời của ông Huỳnh Văn Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Biển - Đơn vị chủ đầu tư chợ đêm Phú Quốc), tỉ phú Joe Lewis (79 tuổi, quốc tịch Anh) đã lên bờ ghé tham quan chợ đêm Phú Quốc sau hơn 1 ngày neo đậu ở cảng An Thới (H.Phú Quốc, Kiên Giang).

Ông Joe chia sẻ rằng chợ đêm Phú Quốc là một nơi rất đẹp và có sức hút mạnh mẽ với du khách. Người Việt Nam thật thân thiện và các gian hàng ở chợ đêm cũng được trang trí rất gần gũi với du khách.

Đặc biệt, ông Joe nhận định hải sản ở Phú Quốc rất phong phú, có nhiều món ăn từ hải sản đã khiến ông rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ông thấy.

HOÀNG TRUNG Chủ siêu du thuyền uống nước thốt nốt và khen ngon HOÀNG TRUNG Tiểu thương chợ đêm xôn xao khi thấy ông chủ đội bóng Tottenham Hotspur HOÀNG TRUNG Ông Joe ngắm các món hải sản đặc trưng của Phú Quốc

HOÀNG TRUNG Thân thiện chụp ảnh cùng phóng viên Thanh Niên

Sự có mặt của ông Joe đã làm cả khu chợ đêm trở nên náo nhiệt hẳn lên khi mọi người biết ông là ông chủ của đội bóng nổi tiếng Tottenham Hotspur. Một du khách đến từ Cần Thơ khi biết được ông Joe đang ở chợ đêm đã lập tức bỏ một cuộc nhậu với bạn để đến gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm với tỉ phú này.

Dịp này, ông Huỳnh Văn Sơn đã tặng một bức tranh và đặc sản nước mắm cho tỉ phú người Anh.

Như đã thông tin, du thuyền Aviva của ông Joe Lewis đã đến Phú Quốc và neo đậu tại cảng An Thới vào trưa 7.5. Theo dự kiến, du thuyền sẽ đậu ở cảng Dương Đông nhưng do vùng biển phía tây đảo Phú Quốc có sóng to, việc di chuyển của du thuyền gặp nhiều khó khăn nên phải quay lại đậu ở cảng An Thới.

HOÀNG TRUNG Ông Huỳnh Văn Sơn (áo cam) giới thiệu với tỉ phú Anh về Phú Quốc HOÀNG TRUNG Ông Lewis nghe chia sẻ về các loại hải sản và cách chế biến món ngon nơi đảo ngọc