Góp phần giải quyết các thách thức mà xã hội đang đối mặt

6 dự án được các thiện nguyện viên Bayer thực hiện trong năm 2017 được đánh giá là “góp phần giải quyết các thách thức mà xã hội đang đối mặt”. Có thể kể đến một số dự án đã triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng như: Dự án “Cải thiện điều kiện học tập và vui chơi cho trẻ em vùng sâu vùng xa” do anh Nguyễn Văn Thành - nhánh Thuốc thú y thủy sản (Bayer Việt Nam) thực hiện. Với số tiền tài trợ gần 72 triệu đồng, dự án đã trang bị mái che sân trường rộng 896 m2 bằng lưới nhựa, giúp 400 học sinh Trường tiểu học Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) hạn chế được tác nhân gây bệnh, giúp các em có sức khỏe tốt hơn để học tập và phát triển.

Bà Nguyễn Thị Đào, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Mỹ cho biết: “Những mái che xanh đã mang lại sức sống mới cho ngôi trường cũng như đã cải thiện điều kiện học tập và vui chơi, bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh. Nhà trường chưa có cây xanh, bóng mát che chắn cho các em trong giờ tập thể dục và ra chơi nhưng các tình nguyện viên Bayer đã đồng hành cùng nhà trường trang bị cơ sở vật chất cho các em học sinh học tập và vui chơi trong suốt thời gian ở trường”.

Nhằm mục tiêu nâng cao tính an toàn cho trẻ em ở các vùng sâu vùng xa đến trường bằng đường sông - suối, dự án “Bảo vệ trẻ em vùng sông nước” do chị Hồ Thị Ngọc Thủy - Khối Dịch vụ chung (Bayer Việt Nam) phụ trách cung cấp cho các em cặp phao và hướng dẫn trẻ em về hành động an toàn trên thuyền trong quá trình vượt sông, biện pháp ứng phó và làm thế nào để cấp cứu cho bản thân và những người khác liên quan đến tai nạn sông nước. Qua đó, các em nhận thức được những nguy cơ tai nạn trên sông nước và biết cách phòng ngừa hợp lý.

Dự án đã thực hiện đến 109 học sinh tiểu học và trung học từ 3 huyện Giồng Trôm, Bình Đại và Châu Thành (Bến Tre) và 200 em học sinh ở huyện Mộc Hóa (Long An). “Áo phao cứu sinh trong hình dạng cặp học sinh sẽ tiện lợi hơn cho học sinh mang theo đến trường. Dự án này mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em trong cuộc sống thường nhật. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm thêm nguồn tài chính và sự hỗ trợ để nhân rộng ý tưởng này đến các vùng xa khác”, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú, (Giồng Trôm, Bến Tre) chia sẻ.