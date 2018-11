Thời tiết tuần tới: Miền Bắc trở rét, Nam bộ nắng nhiều mưa ít

Mùa khô 2018 - 2019 sẽ khốc liệt hơn

Thời tiết chuyển sang nhiều mây hơn, nắng giảm, có mưa và giông, mưa từ vùng núi và đồng bằng ven biển phía đông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng cả miền Bắc và Thanh Hóa - Nghệ An, vùng núi có nơi mưa vừa mưa to. Cuối tuần sau không khí lạnh mạnh hơn, trời rét trở lại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao như Mù Cang Chải, Sìn Hồ, Pha Đin, Sa Pa... dưới 10 - 120C.

Miền Trung sẽ có mưa nhưng tập trung chủ yếu ở vùng núi phía bắc và nam Trung bộ, còn giữa miền Trung mưa vẫn chưa nhiều trên diện rộng trong 7 ngày tới, nên tình hình thiếu nước còn xảy ra từ Thừa Thiên-Huế đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, Phú Yên. Có thể từ cuối tuần sau sẽ có mưa khá hơn do gió mùa tràn về và nhiễu động đới gió đông từ biển đem mưa ẩm vào.

Thời tiết Nam bộ nắng nhiều mưa ít vào cuối tuần, từ thứ ba trở đi do rãnh áp thấp sẽ dịch chuyển chậm lên phía bắc, kết hợp với một vùng áp thấp từ nam Biển Đông di chuyển vào gần vùng ven biển Cà Mau, Kiên Giang sẽ gây một đợt mưa trên diện rộng vào giữa tuần ở các tỉnh ĐBSCL. Mưa sẽ mở rộng lên cả miền Đông và nam Tây nguyên vào cuối tuần sau nhưng chủ yếu là mưa nhỏ về chiều tối, ngày có nắng. Do không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía nam, miền Nam trời se lạnh đêm về sáng, nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông 21 - 230C, Đà Lạt dưới 150C.

Thời tiết mưa nắng xen kẽ thất thường và sương mù xuất hiện nhiều hơn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình sâu bệnh trên lúa và hoa màu, cây ăn trái.

Theo dự báo ENSO ngày 9.11, El Nino có xu hướng tăng cả về xác suất (hơn 80%) và cường độ trong các tháng tới. Từ tháng 3 tháng 4.2019,

El Nino có khả năng suy yếu và trở lại trạng thái trung tính. Như vậy, từ nay đến đầu năm sau, bão sẽ chỉ còn 1 - 2 cơn trên khu vực tây Thái Bình Dương, nhưng vẫn có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết trên giữa và nam Biển Đông, các tỉnh phía nam.

Nhìn chung, năm 2018 mưa ít hơn so với bình thường ở nhiều nơi trên cả nước, do vậy mùa khô 2018 - 2019 sẽ khốc liệt hơn, đề phòng tình hình khô hạn sớm, nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Gió mùa đông bắc mạnh kết hợp với triều cường cao gây ngập trong những tháng cuối năm, có khả năng từ sau tết tình hình xâm nhập mặn sẽ xảy ra sớm và mạnh hơn mùa khô vừa qua ở các vùng ven biển ven sông.