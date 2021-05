Thơm lừng đậu hũ Cái Côn

Chủ quán cho biết đậu hũ trắng phải làm từ đậu nành chất lượng cao lấy từ Long An, không pha chế bất kỳ gia vị nào khác. Trước đây nhiên liệu được sử dụng để chiên là than, nhưng 10 năm trở lại đây đã được thay thế bằng bếp gas để các miếng đậu chín vàng đều đặn, độ giòn cao. Sau đó người dùng sẽ thưởng thức món ăn nóng hôi hổi này cùng với những chiếc bánh tráng nhỏ, dai, béo có xuất xứ từ tỉnh Bến Tre cùng với các loại rau như: xà lách, cải xanh, lá cách, ngò rí… Trong đó, rau răm chiếm tỷ lệ nhiều nhất nhưng phải là loại lá nhỏ, thơm, ít vị the. Đặc biệt, phải dùng với dưa leo xắt xuôi theo thân trái ướp với đá xay nhuyễn để tăng độ giòn. Riêng phần nước chấm là sự kết hợp vô cùng hấp dẫn của muối hột, tỏi, đường, ớt, chanh… Món này hoàn toàn phù hợp cho người ăn chay.