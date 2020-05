Thủ tướng thăm, tặng quà người lao động TKV nhân tháng công nhân

Đây là đơn vị sản xuất than hầm lò có công nghệ hiện đại nhất của Tập đoàn Than khoáng sản VN (TKV).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn đã báo cáo Thủ tướng về tình hình sản xuất kinh doanh của TKV. Theo đó, trong 5 năm (2015-2020), tổng doanh thu Tập đoàn đạt hơn 606.000 tỉ đồng; lợi nhuận dự kiến đạt trên 20.000 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt gần 84.000 tỉ đồng… Đặc biệt, TKV đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa vào quản lý và sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập của người lao động. Năng suất lao động bình quân 5 năm tăng 13,1%/năm; thu nhập bình quân 11,79 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 6,5%/năm.

Về kết quả 5 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song TKV đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo thực hiện kế hoạch. Kết quả 5 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 51.313 tỉ đồng, dự kiến cả năm đạt 132.000 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 7.200 tỉ đồng (trong đó, tại Quảng Ninh là 6.000 tỉ đồng); lợi nhuận ước đạt 800 tỉ đồng, đạt 22% kế hoạch năm, dự kiến cả năm ước đạt 2.000 tỉ đồng. Tiền lương bình quân 5 tháng đầu năm đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Công ty CP than Hà Lầm, đây là đơn vị có công nghệ sản xuất than hầm lò hiện đại, sức tăng trưởng nhanh và sản lượng lớn của TKV. Hiện, công ty đang thực hiện dự án khai thác ở mức -300 với công suất 2,4 triệu tấn than/năm. Trong đó, có 2 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hiện đại công suất 600.000 tấn than/năm và 1,2 triệu tấn than/năm. Năm 2020, Công ty CP than Hà Lầm phấn đấu khai thác hơn 2,6 triệu tấn than. Trong 5 tháng đầu năm, dự kiến than sản xuất đạt trên 1,284 triệu tấn, đạt 47,8% kế hoạch năm; tiền lương bình quân 15,693 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của TKV nói chung, Công ty CP than Hà Lầm nói riêng, trong thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh và cả nước. Thủ tướng cũng ghi nhận những nỗ lực của TKV và Than Hà Lầm trong việc cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời, chia sẻ với công nhân về những khó khăn đặc thù của ngành sản xuất than.

Quan tâm hơn về nhà ở cho công nhân

Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực của TKV trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trong khi dịch diễn biến phức tạp, gần 10 vạn công nhân lao động của Tập đoàn vẫn duy trì sản xuất, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất, đảm bảo sức khỏe tuyệt đối cho người lao động và cùng chung tay với tỉnh trong công tác phòng chống dịch hiệu quả.

Dành thời gian thăm hỏi, trao đổi với người lao động Công ty CP than Hà Lầm, lắng nghe những đề xuất của thợ lò về chế độ chính sách, về nhà ở cho công nhân,… Thủ tướng đề nghị TKV và Than Hà Lầm cần đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống công nhân bảo đảm ngày càng tốt hơn, bảo đảm an toàn lao động tuyệt đối cho công nhân mỏ. Đồng thời, mong muốn TKV và các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, những tiến bộ khoa học mới để đưa năng suất lao động tăng cao, đảm bảo điều kiện làm việc, sức khỏe tốt nhất cho công nhân.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ luôn quan tâm đến giai cấp công nhân nói chung và công nhân mỏ nói riêng; không ngừng cải thiện chính sách, đời sống cho công nhân. Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa việc xây dựng nhà ở cho công nhân, qua đó giúp công nhân, người lao động ổn định đời sống, yên tâm làm việc.