Thực hư chuyện tài xế xe con liều mình 'nắn gân' xe Hổ Vồ đi sai

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc xảy ra ở Thanh Hóa, được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại, sau đó đưa lên mạng thu hút hàng ngàn bình luận.

Wigo “nắn gân” Howo

Hình ảnh trong clip cho thấy, chiếc Toyota Wigo đang lưu thông bình thường trên đường đã đối đầu, giằng co “ép” xe tải to lớn phải đi đúng theo biển chỉ dẫn, làn đường. Nhiều người khi xem đã bày tỏ sợ hãi, vì chiếc ô tô con quá nhỏ so với xe tải Howo. Nếu chẳng may tài xế Howo nóng tính hoặc không kiểm soát được tốc độ thì tài xế xe con chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, đã có hàng ngàn bình luận bày tỏ vừa ủng hộ hành động dám đối đầu của tài xế Wigo, vừa khuyến cáo các bác tài khác không nên làm theo vì rất nguy hiểm…

Hình ảnh chiếc xe Wigo chặn xe tải đi sai quy định ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Quyết Văn Đỗ bình luận: “Được lắm, quá đẳng cấp”. Tương tự, tài khoản Hoàng Sơn không tiếc lời: “Cho bác 4 bánh (tài xế xe con) triệu like”. Trong khi đó, tài khoản Văn Đình Dương viết: “Cụ Wigo rất bản lĩnh, nhưng nhìn đống sắt to cao đấy cũng hơi ớn”.

Bên cạnh đó là làn sóng lên án hành động vi phạm pháp luật, an toàn giao thông của tài xế xe tải Howo gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tài khoản Sư Tử Hà Đông bình luận: “Xe tải ỷ mình to con nên muốn đi sai đường. Ai ngờ gặp ông lớn. Đoạn đường này lần nào đi qua mình cũng run lắm, vì toàn xe tải to đùng đi”.

Đã xử phạt tài xế xe Howo

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 28.1, trung tá Phạm Việt Giang, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Thanh Hóa, cho biết sau khi clip được đăng lên mạng xã hội, đơn vị này đã vào cuộc truy tìm tài xế xe Howo. Chiều cùng ngày, đơn vị đã tìm được tài xế này là L.V.H (44 tuổi, ngụ xã Đông Phú, H.Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, tài xế H. tường trình: “Khi đến vòng xuyến giao nhau giữa QL45 với đường vành đai phía tây TP.Thanh Hóa thì có nhìn thấy biển báo vòng xuyến, nhưng do bên phải có nhiều xe máy nên tôi đã tránh và không đi theo chiều vòng xuyến. Lúc đó có một chiếc xe màu trắng đi ngược hướng tôi, tôi đã cố gắng xin đi qua nhưng không được. Sau đó, tôi đã lùi lại và đi theo chiều vòng xuyến. Tôi biết đi như vậy là sai với quy định của pháp luật. Tôi xin hứa từ nay sẽ không đi như vậy nữa”.

Theo trung tá Phạm Việt Giang, sau khi lập biên bản vi phạm hành chính , Công an TP.Thanh Hóa đã ra quyết định phạt hành chính tài xế L.V.H mức tiền 300.000 đồng, vì lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu. Trung tá Giang cũng cho biết thêm, dù sự việc đã được xử lý, nhưng qua đó muốn khuyến cáo người dân không nên có hành động chặn đầu xe tải đang lưu thông.