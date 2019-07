Thực hư chuyện xe gặp nạn, đánh tài xế để 'hôi dầu ăn'?

Người đăng tin cho biết sau tai nạn, tài xế đồng nghiệp của anh không những không được cứu giúp mà còn bị một nhóm người lao vào rạch tấm bạt để lấy dầu ăn, khi tài xế ngăn cản còn bị hành hung đến chấn thương. Thông tin này một lần nữa khiến dân mạng phẫn nộ vì nạn hôi của đến bất nhẫn này.

Tài xế khẳng định bị đánh

Nga Nguyễn: Sao mọi người có thể hành động như thế chứ? Thật buồn cho sự xuống cấp đạo đức con người. Tám Hồng Trần: Người ta bị nạn mà không giúp thì thôi lại còn lấy của người ta nữa.

Sau khi tìm kiếm, PV Thanh Niên đã trao đổi qua điện thoại (038.4833XXX) với chính tài xế bị nạn này. Anh xưng tên Duy và cho biết mình lái xe tải chở hàng là dầu ăn với lộ trình từ TP.HCM - Phan Rang. Tuy nhiên, khi còn cách nơi nơi giao hàng vài chục cây số thì xe tải bị sự cố tại địa phận H.Tuy Phong lúc rạng sáng 4.7. Xe do anh điều khiển bất ngờ bị lệch bánh, lủi thẳng vào lề phải khiến anh hốt hoảng và bị trầy xước. Quan sát thấy một nhà dân đèn sáng bên đường, Duy tiến đến hỏi thăm nhờ xin số công an để liên lạc.

tin liên quan Cô gái không nhớ gì sau 22 năm lưu lạc Trung Quốc đã nhờ 'mảnh giấy' này để về nhà

“Một người dân nói với tôi ở đây ăn cắp dữ lắm, có cần giúp huy động lực lượng ra không. Tôi mới nói để hỏi ý kiến công ty chứ tôi có biết gì đâu. Huy động người ra tôi phải tốn cà phê cà pháo. Tôi hỏi ý kiến công ty không đồng ý thì cũng từ chối luôn”, tài xế kể lại. “Một người dân nói với tôi ở đây ăn cắp dữ lắm, có cần giúp huy động lực lượng ra không. Tôi mới nói để hỏi ý kiến công ty chứ tôi có biết gì đâu. Huy động người ra tôi phải tốn cà phê cà pháo. Tôi hỏi ý kiến công ty không đồng ý thì cũng từ chối luôn”, tài xế kể lại.

Một lúc sau, theo anh Duy, khi lực lượng chức năng chưa đến, có một nhóm người kéo đến rất đông và nói chuyên thực hiện chuyển hàng tại tuyến đường này. Nhóm này ra ý muốn nhận việc bốc dỡ và trông coi hàng hóa trên xe tải.

“Nhóm này nói với tôi là mày nói công ty mày cho tụi tao coi hàng từ tối tới sáng, cẩu xe tao sẽ làm cho mày với giá hợp lý. Nhưng họ đòi lấy giá như cắt cổ. Coi xe từ khuya tới sáng mà đòi 4 triệu, còn tiền sang hàng, cẩu xe chưa định giá nói ngày mai sẽ báo”, tài xế kể lại.

Anh Duy cho biết đã năn nỉ để từ chối nhưng đột nhiên nhóm người này lao vào đánh anh tới tấp và người phụ xe đi cùng. Sau đó, Duy điện về giám đốc báo cáo tình hình. Khi giám đốc trao đổi qua điện thoại với nhóm người nói trên đành để nhóm này coi xe chờ công an đến giải quyết. Thế nhưng, nhóm người này cho xe đến chuyển hàng ra khỏi xe tải và chở đi nơi khác mặc cho anh Duy năn nỉ.

Trả lời qua điện thoại, anh Duy cho biết mình được đưa đến bệnh viện ở Phan Rang để cấp cứu và xử lý. Đến trưa qua anh mới hồi tỉnh.

Công an xác minh làm rõ

tin liên quan Người Sài Gòn phát 'sốt' xôi vò nguyên múi sầu riêng 'khủng': 3 tiếng hết vèo 10kg xôi

Trong hôm qua, PV Thanh Niên đã gọi điện cho ông Nguyễn Ngọc Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân (H.Tuy Phong), để tìm hiểu. Ông Sang cho biết đúng là có vụ tai nạn giao thông như vậy, khu vực xảy ra tai nạn ngay gần quán ăn Vĩnh Hảo (giáp ranh tỉnh Ninh Thuận). Trong hôm qua, PV Thanh Niên đã gọi điện cho ông Nguyễn Ngọc Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân (H.Tuy Phong), để tìm hiểu. Ông Sang cho biết đúng là có vụ tai nạn giao thông như vậy, khu vực xảy ra tai nạn ngay gần quán ăn Vĩnh Hảo (giáp ranh tỉnh Ninh Thuận).

Ông cho biết khi nhận được tin báo thì công an xã và công an ở Đồn công an Vĩnh Tân đến hiện trường bảo vệ tài sản trên xe, khi ra đến nơi thì không phát hiện gì.

Tiếp tục kết nối với thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an H.Tuy Phong (Bình Thuận), thì được biết, sau tai nạn công an huyện chưa thấy tài xế đến trình báo cụ thể và rõ ràng về vụ việc trên. Ông Khánh cũng thông tin thêm, bước đầu sau khi xác minh nhanh, công an khẳng định có nhóm người đến uy hiếp tài xế và phụ xe của xe tải bị tai nạn là thật.

“Việc có nhóm người giữa đêm khuya đến hăm dọa tài xế, phụ xe và lấy đi các chai dầu ăn là có thật. Tuy nhiên, không thể xác nhận vết nứt xương của anh Duy là do bị đánh hay bị va chạm khi chiếc ô tô bị nạn trong đêm”, thượng tá Trần Long Khánh nói. Hiện Công an H.Tuy Phong đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nói trên.