Thủy điện Sông Tranh 2 cán mốc 5 tỉ kWh điện

Đây cũng là niềm tự hào của toàn thể cán bộ, công nhân, kỹ sư và người lao động trong công ty, góp một phần quan trọng đối với an ninh năng lượng cho quốc gia.

Sau hơn 9 năm đi vào vận hành khai thác, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đã đạt sản lượng 5 tỉ kWh điện, đánh dấu mốc quan trọng trong xây dựng và phát triển của Công ty thủy điện Sông Tranh - thành viên của Tổng công ty phát điện 1.

Thủy điện Sông Tranh 2 là công trình lớn nhất nhì khu vực miền Trung với hồ chứa có sức chứa 730 triệu m3 nước, được thi công trong điều kiện địa hình, địa chất phức tạp và điều kiện thời tiết tại Bắc Trà My rất khắc nghiệt với thời gian mưa và lượng mưa lớn nhất cả nước. Nhưng với sự nỗ lực vượt khó, sự phấn đấu không biết mệt mỏi và sự hy sinh, cống hiến của đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật, một khối lượng lớn công việc đã được hoàn thành, đảm bảo tiến độ của dự án, đưa công trình vào vận hành phát điện trước thời hạn để bổ sung nguồn điện vào lưới điện quốc gia trong điều kiện khu vực miền Trung đang thiếu hụt công suất.

Ông Phùng Văn Sinh, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty phát điện 1 đã chúc mừng thành tích này của tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty thủy điện Sông Tranh. Đồng thời, tin tưởng Công ty thủy điện Sông Tranh sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được và truyền thống tốt đẹp của mình để tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn và thu được nhiều thành tích cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh, khẳng định quyết tâm xây dựng Công ty thủy điện Sông Tranh ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, nỗ lực hết mình vận hành an toàn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội của đất nước nói chung và địa bàn Trà My nói riêng.

Ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh Dự án Thủy điện Sông Tranh 2 được khởi công vào ngày 5.3.2006 với công suất lắp máy 190 MW, sản lượng điện trung bình năm là 679 triệu kWh, ngoài nhiệm vụ phát điện nhà máy còn tham gia cắt lũ cho hạ du vào mùa mưa và bổ sung nước tưới cho hạ du về mùa kiệt. Đây là một nhà máy quan trọng nằm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội phía tây tỉnh Quảng Nam. Sau 5 năm xây dựng, tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 chính thức phát điện vào ngày 19.12.2010, tổ máy số 2 phát điện vào ngày 27.1.2011 hòa vào lưới điện quốc gia.

Dự án có số hộ bị ảnh hưởng lên tới gần 1.050 hộ với hơn 5.300 nhân khẩu phải di dời, tái định cư mà chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số của các xã thuộc huyện Nam Trà My và Bắc Trà My. Với số lượng bồi thường, di dân lớn, nhưng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân bị ảnh hưởng nên việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ, đáp ứng những yêu cầu cơ bản của người dân. Hiện nay các hộ dân tái định cư đã từng bước ổn định cuộc sống, nhiều hộ đã phát triển kinh tế vươn lên làm giàu tại địa phương.

Cùng với nhiệm vụ triển khai quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện dự án Thủy điện Sông Tranh 2, để chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc tiếp nhận và vận hành nhà máy, Công ty thủy điện Sông Tranh đã gửi người đi đào tạo, học tập kinh nghiệm tại Thủy điện Yaly và các nhà máy khác nhằm đảm bảo vận hành nhà máy an toàn ngay những ngày đầu phát điện.

Giờ đây, những kỹ sư, công nhân của Thủy điện Sông Tranh 2 đã hoàn toàn làm chủ công trình, làm chủ thiết bị công nghệ, từ khâu vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng đến kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình vận hành, đảm bảo cho nhà máy luôn ở tư thế sẵn sàng nhất cho việc huy động vận hành phục vụ cho đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân.