Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 1.12.2020

Cuối tháng 11, New York bây giờ là những cơn gió đầu đông lạnh buốt mỗi ngày. Các cành cây khô trơ trụi lá. Các chàng trai, cô gái New York co ro trong những chiếc áo lông dạo bước vội vã trên các con phố hẹp.