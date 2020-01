Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 15.1.2020

Ô nhiễm không khí gây thiệt hại hàng chục tỉ USD

Ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người dân, mà còn gây tổn thất kinh tế lên tới hàng chục tỉ USD. VN hiện đang nằm trong nhóm những quốc gia có chất lượng môi trường không khí ở bậc thấp so với thế giới

U.23 VN trước lượt trận cuối bảng D VCK U.23 châu Á: Cơ hội đâu đã hết

U.23 VN (phải) cần vượt qua CHDCND Triều Tiên trước khi trông chờ một kết quả có lợi từ trận UAE - Jordan Ảnh: Độc Lập

Sau trận hòa U.23 Jordan 0-0, thầy trò HLV Park Hang-seo không còn quyền tự quyết cho chiếc vé vào tứ kết VCK U.23 châu Á năm nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng không đến nỗi quá bi quan vì bản chất của bóng đá là tính bất ngờ.

Thứ trưởng Bộ Công an trả lời các vấn đề về vụ Đồng Tâm

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nói về vụ việc Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao đổi với báo chí về những gì xảy ra tại làng Hoành (xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, Hà Nội) rạng sáng 9.1, qua đó phần nào vén màn sương mù về tình huống 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, làm rõ chi tiết có hầm chông hay không, tại sao công an lại triển khai lực lượng trong đêm?...