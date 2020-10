Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 20.10.2020

Chưa kịp vui mừng vì cơn lũ lớn vừa đi qua, người dân tỉnh Quảng Trị lại phải vật lộn với cơn ác mộng mang tên bùn non. Bùn non ở khắp nơi khắp nơi, có nơi bùn non cao nửa mét xung quanh sân vườn.