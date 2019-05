Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 24.5.2019

Dự án trồng rừng của InnovGreen hiện ra sao?

Gần 1.000 ha đất rừng ở khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng tại huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) do Công ty TNHH MTV InnovGreen thuê đang cho thấy hiệu quả trồng rừng là con số 0. (trang 5)

Nhiều quận, huyện chưa sẵn sàng đô thị thông minh TP.HCM

Dù đã hoạt động chính thức, nhưng đến nay Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP.HCM (IOC, giai đoạn 1), một trong bốn “trụ cột” xây dựng “TP thông minh” - chỉ kết nối được hệ thống camera với vài quận, huyện. (trang 14)

Vì sao FIFA hủy bỏ kế hoạch tăng 48 đội ở World Cup 2022 ?