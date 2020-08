Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 4.8.2020

Chỉ trong thời gian từ 27.7 đến 2.8.2020, hãng hàng không Vietjet đã thực hiện 7 chuyến bay đưa gần 2.000 công dân Việt Nam về nước an toàn với các quy trình kiểm soát dịch bệnh, an ninh - an toàn cao nhất.