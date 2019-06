Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 5.6.2019

Chất vấn “nóng” với tội phạm ma túy, tín dụng đen

Phần lớn nội dung trong 47 ý kiến chất vấn và 11 ý kiến tranh luận tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tập trung vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tín dụng đen cũng như trách nhiệm của ngành công an về đảm bảo an toàn xã hội.

Tuyển VN - Thái Lan: Có hay không “Messi Thái” cũng chẳng sợ Thái Lan

HLV Park Hang-seo đã khẳng định chắc nịch như vậy trong buổi họp báo giải King’s Cup vào chiều qua tại Buriram, bất chấp truyền thông chủ nhà hỏi xoáy gợi nhớ lại “căn bệnh” sợ người Thái trước đây của bóng đá VN.

Hơn 6.000 học sinh phải thi lại môn ngữ văn do gặp sự cố

Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 -2020 tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tổ chức thi lại môn ngữ văn vào chiều nay 5.6 cho tất cả thí sinh thi tuyển vào lớp 10 sau khi xảy ra 2 sự cố liên quan đến môn thi này.