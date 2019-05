Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 9.5.2019

TP.HCM “trải thảm” mời vốn 54 tỉ USD

Có 210 dự án tập trung lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng được đưa ra mời chào tìm nhà đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào TP.HCM năm 2019 do UBND TP.HCM tổ chức hôm qua (8.5) (trang 2)

Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma bị đề nghị truy tố tội buôn bán thuốc giả

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng bọn buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. (trang 5)

Lại xả súng ở trường học Mỹ

Vụ xả súng xảy ra tại bang Colorado, nơi vừa tưởng niệm 20 năm vụ thảm sát đẫm máu ở Trường trung học Columbine (trang 23)