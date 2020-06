TKV cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu tháng 5 và 5 tháng

Tổng hợp báo cáo cho biết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong tháng 5 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch. Cụ thể, tập đoàn đã sản xuất 3,8 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,09 triệu tấn; sản xuất Alumin và hydrat quy đổi đạt 117.000 tấn; tinh quặng đồng 9.411 tấn; sản xuất và tiêu thụ 863 triệu kWh điện; sản xuất, tiêu thụ thuốc nổ 10.500 tấn...

Tính chung đến hết 5 tháng, toàn TKV sản xuất được 18,1 triệu tấn than nguyên khai, đạt 45% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt 19,77 triệu tấn; sản xuất Alumin quy đổi 580.536 tấn; tinh quặng đồng 36.934 tấn; sản xuất điện 4,6 tỉ kWh; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp sản xuất được 36.800 tấn; doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 51.506 tỉ đồng; tiền lương của người lao động đạt bình quân 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo kế hoạch, trong tháng 6, Tập đoàn sản xuất 3,5 triệu tấn than nguyên khai; sản phẩm Alumina 120.000 tấn; tinh quặng đồng 9.800 tấn, đồng tấm 1.150 tấn; sản xuất 949 tỉ Kwh điện.

Kết luận cuộc họp, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh một số nhiệm vụ chính cần thực hiện như: tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025; nắm bắt những thuận lợi của thị trường, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp, đẩy mạnh mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn, môi trường và công tác phòng chống mưa bão; đẩy mạnh tiêu thụ than chất lượng cao; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong thời tiết nắng nóng; đảm bảo việc hợp nhất hai đơn vị Than Cao Sơn và Than Tây Nam Đá Mài đúng tiến độ; thúc đẩy các dự án đầu tư quan trọng của Tập đoàn...