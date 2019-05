Tôi đi 'mua' xe không giấy tờ giá chỉ vài trăm ngàn ở vùng ven Sài Gòn

Đi dọc đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua H.Bình Chánh, TP.HCM không khó để tìm bãi bán xe thanh lý, xe "hết đát", phụ tùng của cả ô tô và xe máy. Đây là nơi được nhiều người truyền tai nhau rằng có thể mua được xe máy chạy phà phà với giá bằng mua sắt vụn.

Theo sự chỉ dẫn của những người bán hàng dọc đường, chúng tôi tìm được đến bãi xe X. nằm gần giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50. Vừa thấy chúng tôi chạy vào đến cổng, ông L. (khoảng 60 tuổi, chủ bãi xe) hỏi liền: “Nhà ở đâu, mua xe làm gì?”

Chúng tôi trả lời đại: “Nhà ở Đồng Nai, mua xe về chở nước đá nè chú”. Ông L. nghe vậy liền chỉ tay về hướng những chiếc xe citi rỉ sét xếp cạnh nhau. Ông L. nói: “Chở nước đá lấy citi là ngon luôn đó. Ở đây toàn xe thanh lý của công an, tôi tìm các nơi đấu giá được rồi mang về đây. Mà Đồng Nai thì lựa xe có giấy đi (được đăng ký lại - PV), dưới đó công an khó lắm”.

Bãi xe rộng khoảng 1.000m2 với vài trăm chiếc xe được sắp xếp ngay hàng thẳng lối và chia theo từng loại xe gồm: xe được đăng ký lại, xe không được đăng ký và kho phụ tùng.

Bạt ngàn xe đủ loại từ Exiter, Novou, Sirius, Wave,… còn nguyên “giàn áo” đến những chiếc trơ khung, nhìn y chang những xe chở nước đá chạy ầm ầm ngoài đường mỗi ngày.

Một người đàn ông đến lựa chiếc xe 3 bánh để cột phía sau xe chở hàng, nhưng sau một hồi trả giá vẫn không được nên anh đi về vì cho rằng: “Xe rỉ rồi mà giá vậy cao quá, tôi kiếm bãi khác”.

Lát sau, hai thanh niên đến tăm tia chiếc Exiter còn mới đặt ở nơi có mái che. Chọn lựa một hồi, cả hai đi qua phía khu phụ tùng để tìm thêm phụ kiện về độ xe. Theo tìm hiểu, đây cũng là địa điểm được nhiều “tay đua” tìm đến để mua xe về đua bạt mạng một lần để lỡ bị công an bắt thì bỏ luôn xe.

Sau một hồi xem xe, ông L. cho biết, với xe được đăng ký lại, ông L. sẽ cấp cho người mua một tờ giấy thanh lý. Người mua mang giấy tờ lên chi cục thuế đóng phí trước bạ rồi lên công an xin biển số mới, đứng tên mình luôn. Còn nếu không đăng ký lại thì cứ giữ cái giấy đó xài.

Theo tìm hiểu từ nhiều nguồn chỉ dẫn, nếu tiết kiệm mua xe không giấy mà vẫn chạy thì đa phần các chủ xe sẽ lắp tạm một biển số giả để chạy trong đường TP.

Không sao, tôi cho thế biển số ở kho tôi mà, lắp vô chạy vậy thôi. Khi nào công an thổi thì đưa vài trăm năn nỉ xin đi, xin không được thì bỏ xe luôn. Giá mua còn thấp hơn tiền đóng phạt mà. Ở đây người ta chạy xe không giấy không đó Một chủ bãi xe nói

“Biển số này của công an, biển tạm gắn vô cho có số. Cô có giấy mà nên công an bắt không sao, công an thổi thì đưa tờ giấy nói tôi mắc làm ăn chưa đi đăng ký lại. Tiền biển số là 150 ngàn đồng”, một chủ bãi xe cho biết.