Tôn Đông Á và ấm áp hành trình ‘Xuân với trẻ em khó khăn’

Khi sắc mai vàng vừa hé ra những búp non đầu tiên chuẩn bị đón chào một năm mới thì hành trình “Xuân với trẻ em khó khăn” - do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương tổ chức, với sự đồng hành của Công ty cổ phần Tôn Đông Á và một số mạnh thường quân - cũng bắt đầu khởi hành, mang bao tình cảm ấm áp yêu thương đến với những phận đời kém may mắn và tuổi thơ bất hạnh…

“Tết tết tết là tết là tết tết/ Tết vừa đến đây dưới mái hiên nhà/ Tết tết tết là tết là tết tết…”. Sáng 3.1, lời ca khúc Tết là tết của nhạc sĩ Nhất Trung cùng với những giai điệu tươi vui, rộn ràng đã làm náo nhiệt Trung tâm Bảo trợ xã hội Từ Tâm Nhân Ái (xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên), bằng chặng dừng chân đầu tiên của cuộc hành trình “Xuân với trẻ em khó khăn” lần thứ 13 của tỉnh Bình Dương. Tham dự, có bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó giám đốc Sở Lao động - TBXH tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Tấn Triệu, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương và bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tôn Đông Á.

Đồng hành với chương trình xuân lần này, Tôn Đông Á tài trợ chi phí 120 triệu đồng để trao nhiều phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, trong đó có 99 triệu đồng được trao trực tiếp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Từ Tâm Nhân Ái.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng phòng LĐ - TBXH huyện Bắc Tân Uyên - bà Nguyễn Kim Nguyên cho biết: “Hiện toàn địa phương cho trên 14 ngàn hộ dân, với 203 hộ nghèo, 139 hộ cận nghèo, gần 2 ngàn đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 149 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy sự hỗ trợ kịp thời của các mạnh thường quân trong việc chăm lo cho người nghèo đã khiến cho mùa xuân năm nay tại huyện Bắc Tân Uyên càng thêm ý nghĩa”.

Có mặt từ sớm cùng 170 bạn nhỏ sẽ nhận quà xuân 2020, em Nguyễn Thị Quỳnh Như (học lớp 5A Trường tiểu học Lạc An) rưng rưng vì quá cảm động: “Nhà con nghèo lắm chú ơi. Ba ngày nào cũng đi phụ hồ, còn mẹ làm công nhân mà vẫn không đủ ăn. Mỗi khi đến tết, nhà con thiếu thốn đủ thứ…, nên hôm nay có trong danh sách được nhận quà, ba má và con mừng lắm. Lên đây, vui nữa là được xem nhiều tiết mục văn nghệ với Tôn Ngộ Không, rồi có ca sĩ Nguyễn Phi Hùng… con cám ơn các cô chú ở Tôn Đông Á thật nhiều”.

Còn em Nguyễn Gia Hưng (bị bệnh bại não), cha bỏ rơi từ nhỏ thì cho đến nay 15 tuổi vẫn chưa bao giờ nhận được quà tết của ai bao giờ. Em ngồi lặng im chờ đọc đến tên mình và trong lòng hồi hộp quá. Cứ mong lên sân khấu nhanh nhanh để kịp mở ra ngồi ngắm nghía cho thỏa thích.

Tìm gặp ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Từ Tâm Nhân Ái, “nhân vật” đã dành gần nửa người cuộc đời cho trẻ em nghèo và người già neo đơn, càng nhận ra niềm hạnh phúc đang rạng ngời trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông hơn 80 tuổi này. “Lần đầu tiên kể từ ngày thành lập, trung tâm mới có chương trình vui xuân ấm áp và quá hoành tráng như vậy”. Ông kể: “Hiện chúng tôi đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho 75 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gần 100 người già neo đơn, không nơi nương tựa. Mừng là thời gian vừa qua có 2 em bị gia đình bỏ rơi từ nhỏ đã trúng tuyển vào đại học. Năm hết tết đến, đang lo lắng chưa biết tiền đâu sắm sửa, lo cho các em thì may quá có Tôn Đông Á và các nhà tài trợ ‘gõ cửa’ giúp đỡ. Tình nghĩa này cùng tôi sẽ không bao giờ dám quên…”.

Khuôn mặt ngời sáng niềm vui của các em nhỏ khi nhận được quà trong sáng 3.1

Trước tấm lòng nhân ái của Tôn Đông Á và các mạnh thường quân dành cho trẻ em nghèo nhân dịp xuân mới, bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó GĐ Sở Lao động - TBXH tỉnh Bình Dương khẳng định: “Hành trình ‘Xuân với trẻ em khó khăn’ năm nay với 170 suất quà tết cho 120 trẻ em khó khăn huyện Bắc Tân Uyên, 50 phần quà tặng Cơ sở Từ Tâm Nhân Ái và 40 triệu đồng sửa chữa trung tâm Bảo trợ, có tổng giá trị 139 triệu đồng là món quà hết sức thiết thực, góp thêm hương sắc mùa xuân trong dịp Tết Canh Tý. Các mạnh thường quân và Tôn Đông Á đã góp thêm niềm tin cho các em trong cuộc sống, đồng thời ‘tiếp lửa’ cho ý chí và khát vọng để tuổi thơ vững bước hơn trên con đường học tập. Tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ của Tôn Đông Á đã gắn bó với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương hơn 10 năm qua, bằng các món quà thiết thực, động viên kịp thời với tất cả tình yêu thương và trách nhiệm chia sẻ cùng cộng đồng…”.