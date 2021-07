TP.HCM chiều nay mưa to, các quận trung tâm và TP Thủ Đức đề phòng ngập

Lúc 13 giờ 40 phút ngày 19.7, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy mây dông đang phát triển trên khu vực các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ ( TP.HCM ). Phản hồi vô tuyến cho thấy mây dông di chuyển theo hướng tây nam - đông bắc. Dự báo trong chiều nay, mây dông sẽ phát triển mạnh và gây mưa rào cho các khu vực trên và mở rộng các khu vực khác. Khu vực trung tâm, TP Thủ Đức đề phòng mưa to gây ngập.

Theo đó, hôm nay, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn trên các vùng biển phía nam gây mưa dông cho khu vực Nam bộ. Do vậy, các tỉnh Nam bộ hôm nay tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào rải rác kèm theo dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong đó, mưa sẽ xuất hiện tập trung từ khoảng đầu giờ chiều cho đến tối. Ban đêm mưa giảm đều trên toàn khu vực và chỉ còn những cơn mưa rào vài nơi, trời mát. Trong cơn dông người dân cần đề phòng có những điểm ngập cục bộ và các hiện tượng nguy hiểm khác có thể kèm theo như lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho hay, hiện rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam Hồng Kông trong sáng nay đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 trong năm 2021 với tên quốc tế là Cempaka. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ có cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo trong 48 giờ - 10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ nối với cơn bão số 3 và bão In-fa phía đông nam của Đài Loan di chuyển theo hướng tây tây bắc tiếp tục được duy trì. Từ ngày 24 - 25.7 rãnh áp thấp xu hướng hạ trục dần xuống phía nam và mờ dần đi trong khoảng 2 - 3 ngày cuối. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ có cường độ trung bình đến mạnh, từ ngày 22.7 trở đi xu hướng hoạt động mạnh hơn.

Do đó, dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 22 - 26.7 mưa gia tăng và xảy ra ở nhiều nơi tập trung về chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.