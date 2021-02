TP.HCM có ca nhiễm Covid-19: Chợ hoa Hồ Thị Kỷ vắng, hoa tươi nhưng người bán ‘héo’

Dạo quanh chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10) những ngày cuối năm khi mà đợt dịch Covid-19 bùng phát trở lại, chúng tôi không khỏi thích thú trước những cửa hàng ngập tràn các loại hoa tươi với màu sắc rực rỡ và hương thơm ngào ngạt. Dù gần đến ngày 23 tháng Chạp, tuy nhiên lượng người mua hoa vẫn lai rai khiến nhiều tiểu thương ngao ngán.

Hỏi thăm cái tiểu thương tại chợ hoa lớn nhất nhì Sài Gòn này vào những ngày giáp Tết, PV Thanh Niên dường như đều nhận được cùng một câu trả lời “Hoa năm nay ế quá!” cùng một cái lắc đầu ngao ngán.

Tuy nhiên, thời điểm này khách đến cửa hàng chị mua hoa rất thưa thớt khiến vợ chồng chị lo lắng. “Bây giờ tôi vẫn nhập hoa với số lượng lớn, vì mối “ruột” ở quê người ta trông nhiều, giờ không bán giúp thì cũng tội cho họ. Tuy nhiên mấy nay có bán được bao nhiêu đâu, hoa này không để được lâu nên lỡ “ế” là vứt đi chứ không biết phải làm sao”, chị rầu rĩ.

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khách đến mua thưa thớt hẳn so với mọi năm, do tác động của dịch Covid-19

Vợ chồng chị bà Trần Thị Khánh Ly (44 tuổi, ngụ Q.10) cho biết lượng khách năm nay giảm 50% so với năm ngoái

Cửa hàng hoa của bà Ngọc Tuyền (62 tuổi, quê Tiền Giang) trên đường Trần Bình Trọng (P.1, Q.10) bày bán nhiều loại hoa khác nhau như hoa ly, cúc lưới, cát tường… với giá dao động từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng tùy loại. Bà tâm sự năm nay lượng khách giảm hơn 50% so với những năm trước, giá của các loại hoa bà bán cũng giảm theo. Bà cho biết mình có thâm niên hơn 15 năm trong nghề bán hoa.

May mắn hơn các tiểu thương khác, cửa hàng của chị Lâm Bội Linh (26 tuổi) vẫn có nhiều khách ra vào thời điểm này. Chị cho biết cửa hàng mình bán bán nhiều loại hoa, tuy nhiên hiện tại chị chủ yếu nhập các loại nụ tầm xuân về để bán. Giá của các chậu nụ tầm xuân tại cửa hàng chị Linh dao động từ 400.000 đồng – 6.000.000 đồng tùy kích cỡ.

“Do loại hoa này dễ chăm sóc, lại rất lâu héo nên tôi cũng không quá lo lắng. Thời điểm này, lượng khách có giảm đôi chút so với những năm trước, song vẫn khá đông do chúng tôi buôn bán ở mặt tiền nhiều người qua lại và cũng có những khách hàng thân thiết. Mới đây, chúng tôi có nhận một đơn hàng là làm một chậu tầm xuân to với giá 6.000.000 đồng để giao cho khách”, chị nói.