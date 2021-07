TP.HCM trước giờ giãn cách chỉ thị 16: Người tỉnh tiếp tế mong Sài Gòn không 'trọng thương'

Mua đồ quê gửi Sài Gòn

Sáng sớm 8.7, chị N.T.T (ngụ xã Suối Cát, H. Xuân Lộc, Đồng Nai) đã ra chợ quê để mua lương thực gửi về TP.HCM cho người quen. “Hai người bạn ở TP Thủ Đức (TP.HCM) than thở mấy hôm nay khu vực gần nhà hầu như không mua được thực phẩm tươi sống, giá lại đắt đỏ. Bạn tôi nói, thịt heo ba rọi ngày thường tầm khoảng 140.000 - 160.000 đồng/kg, nay nhảy lên 250.000 đồng/kg nhưng phải đặt trước tiểu thương mới có. Còn rau quả ra chợ mua rất hiếm, không được tươi như ngày thường mà người bán hét giá gấp đôi, gấp ba lần”, chị T. cho biết.

Sau buổi chợ, chị T. đóng 2 thùng carton hàng gồm thịt, cá, rau củ quả đem ra trạm xe K.M.H. (Thị trấn Gia Ray, H. Xuân Lộc) để gửi lên TP.HCM tiếp tế cho bạn.

Người dân đứng chờ để gửi hàng hoá chuyến cuối cùng (khởi hành lúc 12 giờ 30 phút mỗi ngày) ẢNH: GIA KHÁNH

“Chợ ở quê thì thịt lại tươi rói, rau củ quả cũng vậy, không thiếu thứ gì, mà giá cả giống như ngày thường, chẳng lên xuống”, chị T. tâm sự. Vật vờ ở Bến xe Miền Đông chờ hàng "tiếp tế" trước giờ giãn cách chống Covid-19 Trạm xe K.M.H., ngày thường vận chuyển hàng khách từ Xuân Lộc - TP.HCM và ngược lại. Nay dịch Covid-19 lan rộng nên tạm ngưng đưa khách, chuyển qua làm dịch vụ nhận giao nhận hàng hoá.

Khoảng 10 giờ, trạm xe K.M.H. đông ken người đi gửi hàng. Hàng hoá đựng trong thùng carton chất đống, kéo dài cả trăm mét. Nhân viên trạm xe liên tục thông báo: “Hết nhận hàng rồi nhé bà con. Xin bà con vui lòng đến bến khác gửi”. Tuy nhiên, nhiều người vẫn năn nỉ nhận giúp vì đến bến khác khá xa hoặc không biết đường đi.

Nhân viên trạm xe vận chuyển hàng hoá ra xe ẢNH: GIA KHÁNH

Anh L.V.T (ngụ xã Xuân Thọ, H. Xuân Lộc) cho biết, tối qua anh nhận được điện thoại của mấy người con nói TP.HCM chuẩn bị giãn cách xã hội nên sắp tới việc đi lại sẽ gặp khó khăn, đồng thời mấy ngày qua rất khó tìm được thực phẩm tươi sống trong các siêu thị

“Nghe vậy, sáng sớm, tôi phải ra chợ mua đủ các loại thịt heo, thịt bò, cá, cùng hàng loạt rau tươi, đóng trong 2 thùng carton dự định cho các cháu ăn trong vòng 15 ngày. Sau đó tính tiếp.... Vậy mà khi đến đây thì họ hết nhận hàng, mà chỉ qua trạm khác. Thôi đành phải chạy đó quá vậy”, anh T. buồn bã lên chiếc xe máy, chở theo 2 thùng hàng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, do lượng hàng hoá tập trung về đông để tiếp tế cho người TP.HCM do có thông tin kể từ 0 giờ ngày 9,7, các trạm xe ngưng hoạt động, không còn thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hoá. “Tôi nghe nói đây là chuyến cuối cùng nên tranh thủ mang lương thực đến gửi”, một người đi gửi hàng nói. Tuy nhiên, khi trao đổi với nhân viên trạm xe K.M.H., thì người này nói ngày mai (9.7) vẫn nhận vận chuyển hàng hoá gửi về TP.HCM bình thường.

Dầm mưa ngóng đợi trước bãi xe bị phong tỏa do không phòng dịch Covid-19

Nhà xe ngưng nhận hàng vì quá tải

Còn tại TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ), sau khi có thông tin giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 , người dân cũng đã ùn ùn đi gửi hàng cho người thân, quen ở TP.HCM. Một điểm nhận hàng của nhà xe T.H. trên đường Tôn Đức Thắng (TP.Phan Thiết) đông nghẹt người, ngay từ sáng sớm. Trên xe máy người nào cũng ít nhất từ một đến hai thùng xốp. Đó là cá tôm, nước mắm, rau củ gửi vào cho người nhà đang “mắc kẹt” tại TP.HCM không về quê được.

Người dân chờ nhân viên nhận hàng tại TP.Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Chị N.T.H (ngụ P. Phú Thủy, TP.Phan Thiết) cho biết chị có 2 đứa con, đều là con trai đang đi làm ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. “Bây giờ nghe tin TP.HCM giãn cách, trong nhà trọ không còn gì ăn. Siêu thị lại đông nghẹt , nên khi nhận được điện thoại của đứa con trai, tôi nhanh chóng ra chợ, đóng 2 thùng nào là cá, mực, nước mắm gửi vào”, trên khuôn mặt của người mẹ có 2 con đang ở quận Bình Thạnh tỏ ra lo lắng.

Thực phẩm tươi sống chờ xuất bến ở Phan Thiết, tiếp tế cho người thân tại TP.HCM ẢNH: QUẾ HÀ

Còn bà L.T.N (ngụ P. Phú Trinh, TP.Phan Thiết) cho biết, gia đình bà có nhà ở TP Thủ Đức, nhưng mấy ngày nay các thành viên trong gia đình sống ngay cạnh một khu vực bị phong tỏa, nên không dám ra ngoài mua thực phẩm.

“Nay trong nhà 4 miệng ăn mà cá mắm không còn gì mà ăn. Tôi ngồi đây như ngồi trên đống lửa khi ngày mai các con bị hạn chế ra khỏi nhà rồi. Tranh thủ còn mấy tiếng đồng hồ, chạy ra chợ mua ít cá gửi vào", bà H. lo lắng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn. Bà N.T.G (ngụ P.Thanh Hải, TP.Phan Thiết) khóc dở mếu dở ôm hai thùng cá quay về vì nhà xe không nhận nữa. “Lúc sáng nay tôi mới nghe tin thì đi mua cá ngay để gửi cho con. Ai ngờ giờ này đến nhà xe họ không nhận nữa do quá nhiều hàng. Đã vậy công an phường thấy tụ tập quá đông lại yêu cầu giãn cách, đành đem thùng đồ về. Một tiếng sau tôi lại đến nhưng họ thông báo không nhận nữa. Giờ không biết sao mà gửi đi cho bọn nhỏ đây”, bà G. mếu máo.

Hàng hoá tràn ra cả đường, khiến lực lượng chức năng TP. Phan Thiết phải đến nhắc nhở ẢNH: QUẾ HÀ

Theo quan sát của PV Thanh Niên, sáng nay tất cả các điểm tiếp nhận hàng chở đi TP.HCM (ở TP.Phan Thiết) đều chật cứng hàng hóa. Nhưng đến trưa nay, do lượng hàng quá nhiều, nhà xe không đáp ứng được việc vận chuyển vì thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của TP.HCM rất gần, nên họ đã có thông báo không vận chuyển nữa. Trong khi nhu cầu của người dân TP.Phan Thiết và các nơi trong tỉnh muốn gửi thực phẩm, cá mắm đi vẫn rất cao.