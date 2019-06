Trả lời bạn đọc

Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Trợ (ngụ 74 Trần Phú, TP.Đà Nẵng); Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố - Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM (12 Phan Đăng Lưu, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Hòa và ông Lê Tiến Đạt (ngụ 505/42/14, QL 13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức); UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Lâm Chí Công và bà Phạm Thị Xuân Lan (ngụ 213 lô D, cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh); Công an H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Phạm Thị Kim Loan (ngụ ấp 2, xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa, tỉnh Long An); UBND Q.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Tiếc (ngụ 98/4 đường số 17, P.Linh Trung, Q.Thủ đức); TAND H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trả lời đơn của ông Lê Văn Kiệt (ngụ 562, ấp 1, xã Phú Ninh, H.Tam Nông); UBND P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Trào (ngụ 93 Đặng Văn Bi, tổ 7, KP.5, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; Phòng Giáo dục - Đào tạo H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Hùng Khương (ngụ ấp 1, xã Phú Lộc, H.Tân Phú); Văn phòng UBND TP.Hải Phòng trả lời đơn của ông Huỳnh Minh Quốc - Tổng giám đốc Công ty TNHH văn phòng phẩm quốc tế (lô CN 12 - CN 13, cụm công nghiệp Tân Liên, xã Tân Liên, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng); Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng - Sở Giao thông vận tải TP.HCM (102 Ký Con, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của ông Lê Hoàng Hùng (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM - trong đơn không ghi địa chỉ liên hệ); Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của bà Trương Thị Hồng Cẩm (ngụ 0.2, chung cư 1326 đường Võ Văn Kiệt, P.13, Q.5); UBND Q.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Bùi Thành Luật (ngụ 20 đường số 8, KP.2, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức); Công an H.Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình trả lời đơn của ông Phạm Ngọc Sơn (ngụ thôn Đức Hậu, xã Gia Trung, H.Gia Viễn)...