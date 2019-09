Trả lời bạn đọc

Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết (ngụ 79/19 Nguyễn Văn Cừ, P.Đài Sơn, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận); Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM trả lời đơn của ông Trương Quốc Thái và bà Huỳnh Thị Kim Nguyên (ngụ 243/14 Hoàng Diệu, P.4, Q.4); UBND P.12, Q.6, TP.HCM trả lời đơn của bà Phí Thị Mẫn (ngụ 498 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6); UBND Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của ông Sỳ Vy Thắng (ngụ 424A Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân); Trường đại học Y Dược TP.HCM (217 Hồng Bàng, P.11, Q.5) trả lời đơn của ông Ngô Văn Phấn (ngụ 217 Âu Dương Lân, P.2, Q.8) - là người đại diện ủy quyền của bà Huỳnh Thị Bích Thủy, ngụ 16A đường Phước Thiện, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9); Cơ quan CSĐT Công an Q.11, TP.HCM trả lời đơn của bà Phan Thị Muội (HKTT: C14.16, chung cư Tân Phước, P.7, Q.11; địa chỉ liên hệ: 125K, đường số 14, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân); Công an Q.Bình Tân, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Phát (ngụ 201, đường số 8, KP.1, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức); UBND Q.12, TP.HCM trả lời đơn của ông Võ Thiện Thăng (ngụ B16/1, KP.4, P.Trung Mỹ Tây, Q.12); UBND H.Cao Lãnh, Đồng Tháp trả lời đơn của ông Võ Thành Mừng (ngụ số 58, tổ 3, ấp Hưng Hòa, xã Mỹ Xương, H.Cao Lãnh); Trung tâm y tế H.Cần Đước, Long An (QL50, xã Tân Lân, H.Cần Đước, Long An) trả lời đơn của ông Phạm Văn Thu (ngụ khu 1A, TT.Cần Đước, H.Cần Đước); Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Đinh Văn Nhân (ngụ 305/68, ấp Long Qưới, xã Long Thới, H.Chợ Lách, Bến Tre), là người đại diện ủy quyền của bà Phan Thị Mộng Quyên (ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Tịnh, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) cùng nhiều nạn nhân khác có tên trong đơn; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Hồ Văn Sốp và bà Nguyễn Thị Tư (ngụ tại 1403/C, KP.Tân Mỹ, P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên); TAND tỉnh Bình Phước trả lời đơn của ông Hoàng Minh Châu (ngụ 11 Hàm Nghi, KP.Phú Trung, P.An Lộc, TX.Bình Long)...

