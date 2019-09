Trả lời bạn đọc

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Huỳnh Phú Sơn và bà Phạm Minh Thư (ngụ 496/9 Dương Quảng Hàm, P.6, Q.Gò Vấp); TAND Q.2, TP.HCM trả lời đơn của ông Chang Koon Yuen (quốc tịch Singapore, địa chỉ liên hệ: 44B đường số 60, P.Thảo Điền, Q.2); TAND TP.HCM trả lời đơn của bà Trương Thị Mỹ Ngọc (ngụ 161D/62 Lạc Long Quân, P.3, Q.11); Cục Thi hành án dân sự TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Thùy (ngụ C7/7M, tổ 1, ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh); UBND P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Vũ Tấn Tại (ngụ 06 đường số 17, KP.1, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; Văn phòng UBND TP.Hà Nội trả lời đơn của ông Nguyễn Trường Luyện (địa chỉ liên hệ: số 02 ngõ 30/18/11 phố Tạ Quang Bửu, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng) và một số hộ dân khác có tên trong đơn; UBND TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Trần Thị Lang (ngụ thôn Phước Hiệp, P.Tân Hòa, TX.Phú Mỹ); Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức, Long An trả lời đơn của ông Đặng Ngọc Hùng (ngụ ấp 2, xã An Thạnh, H.Bến Lức); Công an H.Đức Hòa, Long An trả lời đơn của bà Phan Khách Trúc (ngụ block A2, căn 3.11, chung cư Hưng Ngân Garden, đường Dương Thị Mười, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM) và một số người dân khác có tên trong đơn; Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Quốc, Kiên Giang trả lời đơn của ông Huỳnh Hữu Công, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinchico (ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc); UBND H.Tháp Mười, Đồng Tháp trả lời đơn của bà Đặng Tuyết Loan (ngụ số 158/A, khóm 1, TT.Mỹ An, H.Tháp Mười) và một số người dân khác có tên trong đơn; Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Sẽ và bà Nguyễn Thị Thúy Liễu (ngụ 137 ấp Tân Hòa, xã Tân Bình Thành, TP.Tây Ninh); Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè, Tiền Giang trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Bình (ngụ 288/29 Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân)...

